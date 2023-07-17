Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги

Виталий Буяльский в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В его услугах заинтересован франкфуртский "Айнтрахт".

"Орлы" проводят активную трансферную кампанию и хотят пригласить одного из лидеров "Динамо", сообщает Bild.

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Один из лидеров "бело-синих" по итогам прошлого сезона заинтересовал сразу несколько зарубежных клубов. Виталий Буяльский стал трансферной целью немецкого "Айнтрахта", который уже готов предложение по игроку.

Что предложит "Айнтрахт"?

Клуб из Франкфурта затеял перестройку и укрепление состава. Финалист последнего розыгрыша Кубка Германии планирует бороться за трофеи в новом сезоне. Команда Дино Топмеллера уже потратила этим летом на трансферы 36 млн евро, и это не предел.

Буяльский в игре против "Ариса". Фото: пресс-служба "Динамо"

Виталий Буяльский забил за "Динамо" в прошлом сезоне 12 голов. Также на счету 30-летнего полузащитника четыре результативные передачи. Хавбек провел один из лучших сезонов в карьере. Он не против попробовать силы за рубежом.

Контракт Буяльского с "Динамо" действует до лета 2025 года. Киевский клуб хотел урезать зарплату лидеров команды, и в этой ситуации трансфер Буяльского может стать решением, которое устроит все стороны. "Айнтрахт" предложит за украинского игрока 7 млн евро.

Напомним, лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер.

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