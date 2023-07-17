Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В его услугах заинтересован франкфуртский "Айнтрахт".
"Орлы" проводят активную трансферную кампанию и хотят пригласить одного из лидеров "Динамо", сообщает Bild.
Один из лидеров "бело-синих" по итогам прошлого сезона заинтересовал сразу несколько зарубежных клубов. Виталий Буяльский стал трансферной целью немецкого "Айнтрахта", который уже готов предложение по игроку.
Что предложит "Айнтрахт"?
Клуб из Франкфурта затеял перестройку и укрепление состава. Финалист последнего розыгрыша Кубка Германии планирует бороться за трофеи в новом сезоне. Команда Дино Топмеллера уже потратила этим летом на трансферы 36 млн евро, и это не предел.
Виталий Буяльский забил за "Динамо" в прошлом сезоне 12 голов. Также на счету 30-летнего полузащитника четыре результативные передачи. Хавбек провел один из лучших сезонов в карьере. Он не против попробовать силы за рубежом.
Контракт Буяльского с "Динамо" действует до лета 2025 года. Киевский клуб хотел урезать зарплату лидеров команды, и в этой ситуации трансфер Буяльского может стать решением, которое устроит все стороны. "Айнтрахт" предложит за украинского игрока 7 млн евро.
Напомним, лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер.
Спустя четыре года правления Джоковича у "Уимблдона" новый король — Карлос Алькарас.