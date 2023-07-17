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Спустя четыре года правления Джоковича у "Уимблдона" новый король — Карлос Алькарас

17 июля 2023 08:08
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Агабекян Карен
редактор
Спустя четыре года правления Джоковича у "Уимблдона" новый король — Карлос Алькарас
Карлос Алькарас с трофеем "Уимблдона". Фото: twitter.com/Wimbledon
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лондоне завершился "Уимблдон", вишенкой на верхушке которого стал мужской финал между Новаком Джоковичем (2 ATP) и Карлосом Алькарасом (1 ATP). Для этих теннисистов это был уже третий очный матч и первый на траве.

Победу в матче одержал Алькарас со счетом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что ранее 20-летний Алькарас и 36-летний Джокович дважды играли на грунте и оба раза выиграл испанец.

Триумф нового короля

Победа Алькараса в матче, длившемся около 5 часов, не только оборвала несколько победных серий Джоковича, но и помогла испанцу установить важные личные достижения.

Например, испанец прервал победную серию Новака на "Уимблдоне", составлявшую 2195 дней. Тот же Новак впервые за 3661 день проиграл на центральных кортах в Лондоне.

Отметим. Что серб четыре года подряд брал кубок победителя. Всего у ветерана восемь выигранных "Уимблдонов", и по этому показателю он уступает лишь Роджеру Федереру, который 9 раз побеждал в Лондоне.

Алькарас и Джокович после матча. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Для Алькараса победа на "Уимблдоне" стала второй на турнирах Большого Шлема после US Open-2022. К тому же, он лишь второй испанец после Рафаэля Надаля (2008, 2010) с победой на мейджоре в Лондоне.

Добавим, что Алькарас выиграл уже второй турнир на траве. Всего у испанца шесть титулов в 2023-м и 12 за всю карьеру.

Матч длился почти пять часов, и теннисисты не единожды восстанавливали водный баланс. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

После игры Алькарас высказал свое уважение Джорковичу.

"Новак, ты меня очень вдохновляешь. Я начал играть в теннис и видел твои матчи. Я родился, а ты уже выигрывал титулы.

Наверное, физическая форма у тебя лучше, чем у меня. Ты говорил, что 36 — это новые 26. И ты воплощаешь это в жизнь", — сказал испанец.

Карлос Алькарас заигрывал с британской публикой. Фото: REUTERS/Toby Melville

По словам Карлоса, победа на "Уимблдоне" была его мечтой. Еще больше он рад тому, что в финале написал историю в матче с легендой спорта.

"Это исполнение мечты. Конечно, здорово побеждать, но если бы я проиграл, я бы также гордился собой. Для меня невероятно писать историю этого прекрасного турнира, играть в финале с легендой спорта.

Для 20-летнего мальчика это невероятно. Я не ожидал, что так быстро начну попадать в такие ситуации. Я очень горжусь собой и проделанной работой", — сказал первая ракетка мира.

Подросла смена для Джоковича. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Джокович после матча рассказал, что не ожидал от Алькараса такой быстрой адаптации к травяному покрытию.

"Я думал, что у меня с тобой будут проблемы на грунте и, может быть, харде, но не на траве. Теперь все изменилось. Ты потрясающе адаптировался к покрытию. Потрясающе.

Что касается меня, всегда неприятно проигрывать такие матчи. Но когда эмоции устаканятся, я все равно буду очень доволен", — сказал Новак.

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