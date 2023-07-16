Довбика хочет купить итальянский клуб, но есть проблема
Европейские клубы продолжают интересоваться форвардом "Днепра-1" и сборной Украины Артемом Довбиком . Но некоторых из них отпугивают стоимость футболиста.
Одним из таких клубов стала итальянская "Салернитана", сообщает Tuttomercatoweb.
"Салернитана" несколько лет следит за украинским нападающим, но все никак не отважится на предложение.
Довбик очень дорогой
Источник сообщил, что Довбик находится в сфере интересов итальянского клуба, но пока для итальянцев возникли определенные преграды.
Проблема в том, что "Днепр-1" хочет получить за Довбика не менее 15 млн евро, а "Салернитана" считает, что это дорого за лучшего бомбардира чемпионата Украины.
"Салернитана" рассматривает вариант с арендой Довбика с правом выкупа, а не полноценный трансфер.
В прошлом сезоне Довбик в 39 матчах забил 29 голов и отдал 7 ассистов.
Из Италии украинским форвардом также интересуется "Торино", которое дольше всего общается с игроком и его агентами. Но сейчас наиболее предметный интерес к Довбику проявляет испанская "Жирона".
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