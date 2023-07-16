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Довбика хочет купить итальянский клуб, но есть проблема

16 июля 2023 15:00
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Агабекян Карен
редактор
Довбика хочет купить итальянский клуб, но есть проблема
Артем Довбык в составе "Днепра-1". Фото: instagram.com/tema_dovbyk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Европейские клубы продолжают интересоваться форвардом "Днепра-1" и сборной Украины Артемом Довбиком . Но некоторых из них отпугивают стоимость футболиста.

Одним из таких клубов стала итальянская "Салернитана", сообщает Tuttomercatoweb.

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Довбик очень дорогой

Источник сообщил, что Довбик находится в сфере интересов итальянского клуба, но пока для итальянцев возникли определенные преграды.

Проблема в том, что "Днепр-1" хочет получить за Довбика не менее 15 млн евро, а "Салернитана" считает, что это дорого за лучшего бомбардира чемпионата Украины.

"Салернитана" рассматривает вариант с арендой Довбика с правом выкупа, а не полноценный трансфер.

В прошлом сезоне Довбик в 39 матчах забил 29 голов и отдал 7 ассистов.

Из Италии украинским форвардом также интересуется "Торино", которое дольше всего общается с игроком и его агентами. Но сейчас наиболее предметный интерес к Довбику проявляет испанская "Жирона".

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