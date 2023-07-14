Шапаренко чекає на трансфер із "Динамо": є інтерес з-за кордону

Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник Микола Шапаренко може стати ще одним футболістом, який піде з київського "Динамо" цього літа. Столичний клуб намагається оптимізувати зарплатну відомість та готовий до трансферів гравців, на яких можна заробити.

Інтерес до Шапаренка виявляють клуб одразу з кількох європейських чемпіонатів, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Минулий сезон виявився невдалим для Миколи Шапаренка. Найкращий футболіст "Динамо" позаминулого сезону восени 2022 року отримав тяжку травму та відновлювався до середини весни цього року. В результаті хавбек провів на полі менше ніж п'ятнадцять матчів.

Куди може піти Шапаренко?

Попри тривале лікування, до молодого футболіста зберігається стійкий інтерес у європейських чемпіонатах. Микола є останньою зіркою нинішнього "Динамо", за яку можуть сплатити солідну суму відступних.

Шапаренко працює із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Контракт Миколи Шапаренка із київським клубом діє до літа 2025 року. "Динамо" має час, щоб без зайвого поспіху знайти своєму гравцеві новий клуб. Повідомляється, що у послугах півзахисника зацікавлений турецький "Галатасарай", німецькі "Вердер" та "Баєр", англійський "Вулвергемптон" та італійський "Лаціо".

Сам футболіст мріє спробувати сили у закордонному чемпіонаті. Він попросив керівництво клубу не заважати його відходу у разі, якщо надійде вигідна для "Динамо" пропозиція. Очікується, що саме така пропозиція опиниться на столі в Ігоря Суркіса до кінця липня. "Динамо" не продасть Шапаренко дешевше за сім мільйонів євро.

Нагадаємо, Руслан Маліновський може опинитися в одному клубі із зіркою АПЛ.

Зінченко пішов із клубу через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця.

Форвард Кіліан Мбаппе розлютив "Реал" та "ПСЖ": що вирішили клуби.