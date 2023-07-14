Шапаренко чекає на трансфер із "Динамо": є інтерес з-за кордону
Півзахисник Микола Шапаренко може стати ще одним футболістом, який піде з київського "Динамо" цього літа. Столичний клуб намагається оптимізувати зарплатну відомість та готовий до трансферів гравців, на яких можна заробити.
Інтерес до Шапаренка виявляють клуб одразу з кількох європейських чемпіонатів, повідомляє Tutto Mercato.
Минулий сезон виявився невдалим для Миколи Шапаренка. Найкращий футболіст "Динамо" позаминулого сезону восени 2022 року отримав тяжку травму та відновлювався до середини весни цього року. В результаті хавбек провів на полі менше ніж п'ятнадцять матчів.
Куди може піти Шапаренко?
Попри тривале лікування, до молодого футболіста зберігається стійкий інтерес у європейських чемпіонатах. Микола є останньою зіркою нинішнього "Динамо", за яку можуть сплатити солідну суму відступних.
Контракт Миколи Шапаренка із київським клубом діє до літа 2025 року. "Динамо" має час, щоб без зайвого поспіху знайти своєму гравцеві новий клуб. Повідомляється, що у послугах півзахисника зацікавлений турецький "Галатасарай", німецькі "Вердер" та "Баєр", англійський "Вулвергемптон" та італійський "Лаціо".
Сам футболіст мріє спробувати сили у закордонному чемпіонаті. Він попросив керівництво клубу не заважати його відходу у разі, якщо надійде вигідна для "Динамо" пропозиція. Очікується, що саме така пропозиція опиниться на столі в Ігоря Суркіса до кінця липня. "Динамо" не продасть Шапаренко дешевше за сім мільйонів євро.
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