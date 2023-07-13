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Малиновский может оказаться в одном клубе со звездой АПЛ

13 июля 2023 09:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский может оказаться в одном клубе со звездой АПЛ
Руслан Малиновский в сборной Украины. Фото Павла Кубанова (УАФ)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может перейти в клуб из английской Премьер-лиги. Он вошел в список футболистов, которые интересны "Тоттенхэму". 

Лондонцы хотят усилить центр поля и готовят предложение для "Марселя", сообщает Daily Mail

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"Тоттенхэм" стал активным игроком на летнем трансферном рынке. Новый главный тренер команды Ангелос Постекоглу хочет усилить состав, чтобы получить возможность бороться за чемпионский титул в английской Премьер-лиге. "Шпоры" уже потратили на новых футболистов 136 млн евро. В клуб перешли Джеймс Мэддисон, Манор Соломон, Педро Порро, Гильермо Викарио и Деян Кулусевски. 

Трансфер Малиновского 

Очередным новичков "Тоттенхэма" может стать Руслан Малиновский. "Шпоры" хотят получить состав, который сохранит мощь даже во время травм и усталости лидеров команды. Постекоглу уверен, что Малиновский сумеет стать важной частью "Тоттенхэма". 

Руслан Малиновский
Малиновский в атаке. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Лондонцы все еще пытаются сохранить Харри Кейна и отвергают все предложения о трансфере игрока. Возможность поиграть в одной команде с капитаном сборной Англии привлекает потенциальных новичков. 

"Тоттенхэм" готов заплатить за Малиновского 20 млн евро, не считая бонусы. "Марсель" на следующей неделе получит предложение о трансфере украинского игрока. 

Напомним, Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца. 

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