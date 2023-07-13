Малиновский может оказаться в одном клубе со звездой АПЛ
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может перейти в клуб из английской Премьер-лиги. Он вошел в список футболистов, которые интересны "Тоттенхэму".
Лондонцы хотят усилить центр поля и готовят предложение для "Марселя", сообщает Daily Mail.
"Тоттенхэм" стал активным игроком на летнем трансферном рынке. Новый главный тренер команды Ангелос Постекоглу хочет усилить состав, чтобы получить возможность бороться за чемпионский титул в английской Премьер-лиге. "Шпоры" уже потратили на новых футболистов 136 млн евро. В клуб перешли Джеймс Мэддисон, Манор Соломон, Педро Порро, Гильермо Викарио и Деян Кулусевски.
Трансфер Малиновского
Очередным новичков "Тоттенхэма" может стать Руслан Малиновский. "Шпоры" хотят получить состав, который сохранит мощь даже во время травм и усталости лидеров команды. Постекоглу уверен, что Малиновский сумеет стать важной частью "Тоттенхэма".
Лондонцы все еще пытаются сохранить Харри Кейна и отвергают все предложения о трансфере игрока. Возможность поиграть в одной команде с капитаном сборной Англии привлекает потенциальных новичков.
"Тоттенхэм" готов заплатить за Малиновского 20 млн евро, не считая бонусы. "Марсель" на следующей неделе получит предложение о трансфере украинского игрока.
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