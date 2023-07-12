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Яремчук покидает "Брюгге": есть интерес из АПЛ

12 июля 2023 09:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук покидает "Брюгге": есть интерес из АПЛ
Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук близок к уходу из бельгийского клуба. К нему проявляют интерес команды из английской Премьер-лиги

"Брюгге" ждет выгодных предложений по трансферу Яремчука, сообщает Daily Mail

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Сезон 2022/2023 получился неудачным для Романа Яремчука. Форвард вернулся в чемпионат Бельгии, где раньше выступал четыре года за "Гент". Но добиться успеха в "Брюгге" у футболиста не получилось. Он попал в клуб во время локального кризиса, который сопровождался сменой тренера и травмами самого украинца. 

В итоге Яремчук сыграл за "Брюгге" только 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал столько же результативных передач. Но у Романа появился шанс начать новый сезон в другом чемпионате. 

Куда может перейти Яремчук? 

К фактурному украинскому форварду проявляют интерес представители АПЛ. 27-летний Яремчук стал трансферной целью сразу двух клубов. Роману готовы предложить контракт лондонские "Фулхэм" и "Вест Хэм".

Роман Яремчук
Яремчук празднует гол. Фото: УНИАН

Фаворитом в борьбе за игрока являются "молотобойцы". После продажи Деклана Райса в "Арсенал" у клуба появились деньги на трансферную кампанию. Часть средств "Вест Хэм" готов выделить на приглашение Яремчука. Речь идет о 15 млн евро. По данным журналистов, "Брюгге" уже получил предложение по продаже игрока. Руководство бельгийского клуба взяло время на раздумья. 

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