Яремчук покидает "Брюгге": есть интерес из АПЛ

Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: УНИАН

Форвард сборной Украины Роман Яремчук близок к уходу из бельгийского клуба. К нему проявляют интерес команды из английской Премьер-лиги.

"Брюгге" ждет выгодных предложений по трансферу Яремчука, сообщает Daily Mail.

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Сезон 2022/2023 получился неудачным для Романа Яремчука. Форвард вернулся в чемпионат Бельгии, где раньше выступал четыре года за "Гент". Но добиться успеха в "Брюгге" у футболиста не получилось. Он попал в клуб во время локального кризиса, который сопровождался сменой тренера и травмами самого украинца.

В итоге Яремчук сыграл за "Брюгге" только 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал столько же результативных передач. Но у Романа появился шанс начать новый сезон в другом чемпионате.

Куда может перейти Яремчук?

К фактурному украинскому форварду проявляют интерес представители АПЛ. 27-летний Яремчук стал трансферной целью сразу двух клубов. Роману готовы предложить контракт лондонские "Фулхэм" и "Вест Хэм".

Яремчук празднует гол. Фото: УНИАН

Фаворитом в борьбе за игрока являются "молотобойцы". После продажи Деклана Райса в "Арсенал" у клуба появились деньги на трансферную кампанию. Часть средств "Вест Хэм" готов выделить на приглашение Яремчука. Речь идет о 15 млн евро. По данным журналистов, "Брюгге" уже получил предложение по продаже игрока. Руководство бельгийского клуба взяло время на раздумья.

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