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Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер"

11 июля 2023 09:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер"
Анатолий Трубин во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассчитывает начать новый сезон в другом клубе. Главным претендентом на игрока остается миланский "Интер", но в итальянцев появился мощный конкурент

Немецкий клуб уже готовит предложение для донецкого "Шахтера", сообщает Bild

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Сезон 2022/2023 получился насыщенным для Анатолий Трубина. 21-летний голкипер противостоял мадридскому "Реалу" в Лиге чемпионов, становился героем матча с "Ренном" в Лиге Европы, защищал цвета молодежной и основной сборных Украины. Контракт вратаря с "Шахтером" закончится через год, и футболист уже попросил отпустить его в другой клуб. 

Где продолжит карьеру Трубин? 

Украинский голкипер может стать частью сделки по переходу Андре Онана из "Интера" в "Манчестер Юнайтед". Итальянский клуб ищет нового вратаря, и Анатолий Трубин вошел в список потенциальных новичков "нерадзурри". Но "Интер" может отдать предпочтение Янну Зоммеру из "Баварии". 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в матче за сборную Украины. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Руководство мюнхенского клуба изучает возможность приглашения Трубина. Он может заменить Зоммера и составить конкуренцию Нойеру. Скауты "Баварии" внимательно наблюдали за игрой украинца на Евро-2023.

Мюнхенцы могут заплатить за Трубина около 12 млн евро. Однако "Шахтер" получит предложение только после того, как "Бавария" купит Харри Кейна. Англичанин является главной трансферной целью немецкого клуба. 

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