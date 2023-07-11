Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер"

Анатолий Трубин во время интервью. Скриншот YouTube

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассчитывает начать новый сезон в другом клубе. Главным претендентом на игрока остается миланский "Интер", но в итальянцев появился мощный конкурент.

Немецкий клуб уже готовит предложение для донецкого "Шахтера", сообщает Bild.

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Сезон 2022/2023 получился насыщенным для Анатолий Трубина. 21-летний голкипер противостоял мадридскому "Реалу" в Лиге чемпионов, становился героем матча с "Ренном" в Лиге Европы, защищал цвета молодежной и основной сборных Украины. Контракт вратаря с "Шахтером" закончится через год, и футболист уже попросил отпустить его в другой клуб.

Где продолжит карьеру Трубин?

Украинский голкипер может стать частью сделки по переходу Андре Онана из "Интера" в "Манчестер Юнайтед". Итальянский клуб ищет нового вратаря, и Анатолий Трубин вошел в список потенциальных новичков "нерадзурри". Но "Интер" может отдать предпочтение Янну Зоммеру из "Баварии".

Анатолий Трубин в матче за сборную Украины. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Руководство мюнхенского клуба изучает возможность приглашения Трубина. Он может заменить Зоммера и составить конкуренцию Нойеру. Скауты "Баварии" внимательно наблюдали за игрой украинца на Евро-2023.

Мюнхенцы могут заплатить за Трубина около 12 млн евро. Однако "Шахтер" получит предложение только после того, как "Бавария" купит Харри Кейна. Англичанин является главной трансферной целью немецкого клуба.

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