Лидер "Динамо" определился с будущим: о ком речь

Александр Караваев на тренировке в Австрии. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" сообщило о продлении срока контракта с правым защитником Александром Караваевым. Игрок рассказал о своей мотивации играть в киевском клубе.

Новый контракт футболиста с клубом продлится два года, сообщила пресс-служба клуба.

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Караваев подписал новый контракт. Фото: "Динамо"

Караваев пошел на понижение зарплаты

После окончания прошлого сезона руководство "Динамо" начало вести переговоры с лидерами и ветеранами команды по уменьшению зарплат. Не согласился на такие условия Денис Гармаш и тренируется с "Динамо" U-19. Поэтому исключено, что с Караваевым могли подписать контракт без уменьшения оплаты.

Действие нового контракта завершится летом 2025 года.

Отметим, что Караваев присоединился к "Динамо" летом 2019 года и с тех пор провел 130 официальных матчей.

Вместе с Динамо Караваев стал чемпионом Украины, дважды выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок.

"Четыре года назад я говорил, что хочу выигрывать трофеи из "Динамо", это получилось, я помню все ощущения и эмоции по поводу побед, и теперь стараюсь делать это и дальше, чтобы снова почувствовать то же, выиграв чемпионат. С такими мнениями, целями и мотивацией принял решение подписать новый контракт, продолжить сотрудничество с "Динамо" и бороться за самые высокие места", — прокомментировал подписание контракта Караваев.

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