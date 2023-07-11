Лідер "Динамо" визначився з майбутнім: про кого йдеться
Київське "Динамо" повідомило про продовження строку контракту з правим оборонцем Олександром Караваєвим. Гравець розповів про свою мотивацію грати у київському клубі.
Новий контракт футболіста з клубом триватиме два роки, повідомила пресслужба клубу.
Вихованець херсонського футболу до "Динамо" грав за "Шахтар", "Севастополь", "Зорю" та "Фенербахче".
Караваєв пішов на зниження зарплатні
Після закінчення минулого сезону керівництво "Динамо" почало вести перемовини з лідерами та ветеранами команди щодо зменшення зарплат. Не погодився на такі умови Денис Гармаш й наразі тренується з "Динамо" U-19. Тому виключено, що з Караваєвим могли підписати контракт без зменшення оплати.
Дія нового контракту завершиться влітку 2025 року.
Зазначимо, що Караваєв приєднався до "Динамо" влітку 2019 року і з того часу провів 130 офіційних матчів.
Разом із "Динамо" Караваєв став чемпіоном України, двічі виграв Кубок країни та двічі Суперкубок.
"Чотири роки тому я казав, що хочу вигравати трофеї з "Динамо", це вийшло, я пам’ятаю усі відчуття та емоції з приводу перемог, і тепер прагну робити це і надалі, щоб знову відчути те саме, вигравши чемпіонат. З такими думками, цілями та мотивацією прийняв рішення підписати новий контракт, продовжити співпрацю із "Динамо" і боротися за найвищі місця", — прокоментував підписання контракту Караваєв.
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