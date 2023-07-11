Лідер "Динамо" визначився з майбутнім: про кого йдеться

Олександр Караваєв на тренуванні в Австрії. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" повідомило про продовження строку контракту з правим оборонцем Олександром Караваєвим. Гравець розповів про свою мотивацію грати у київському клубі.

Новий контракт футболіста з клубом триватиме два роки, повідомила пресслужба клубу.

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Караваєв підписав новий контракт. Фото: "Динамо"

Караваєв пішов на зниження зарплатні

Після закінчення минулого сезону керівництво "Динамо" почало вести перемовини з лідерами та ветеранами команди щодо зменшення зарплат. Не погодився на такі умови Денис Гармаш й наразі тренується з "Динамо" U-19. Тому виключено, що з Караваєвим могли підписати контракт без зменшення оплати.

Дія нового контракту завершиться влітку 2025 року.

Зазначимо, що Караваєв приєднався до "Динамо" влітку 2019 року і з того часу провів 130 офіційних матчів.

Разом із "Динамо" Караваєв став чемпіоном України, двічі виграв Кубок країни та двічі Суперкубок.

"Чотири роки тому я казав, що хочу вигравати трофеї з "Динамо", це вийшло, я пам’ятаю усі відчуття та емоції з приводу перемог, і тепер прагну робити це і надалі, щоб знову відчути те саме, вигравши чемпіонат. З такими думками, цілями та мотивацією прийняв рішення підписати новий контракт, продовжити співпрацю із "Динамо" і боротися за найвищі місця", — прокоментував підписання контракту Караваєв.

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