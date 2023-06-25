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Караваев посетил команду военных Национальной гвардии Украины в Одессе

25 июня 2023 06:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Караваев посетил команду военных Национальной гвардии Украины в Одессе
Футболисты "Южной Пальмиры" НГУ и Александр Караваев. Фото: Дмитрий Богомолов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев посетил тренировку одесского любительского футбольного клуба "Пивденной Пальмиры" НГУ, полностью составленного из военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Он поблагодарил гвардейцев за службу и поддержал команду, передает спортивный журналист Новини.LIVE.

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"Знаю, что вы все служите. По себе не представляю, это сложно. Это риск жизни, для этого нужна смелость и отвага. А также занимаетесь любимым делом, которому я посвятил всю жизнь. Спасибо вам!" — сказал Караваев.

После этого известный игрок сфотографировался с командой, пошутил с военными и пожелал удачи.

Такая поддержка помогла коллективу в четвертом туре Чемпионата Одесской области, и подопечные известного тренера и экс-игрока "Зари" и "Черноморца" Ильи Галюзы обыграли ФК "Черноморск" со счетом 3:0. Забивали Александр Гречко, Георгий Сулимовский и один мяч соперники провели в свои ворота после прострела Сергея Биневского.

НГУ
"Южная Пальмира" НГУ перед матчем с "Черноморском". Фото: Надежда Девятина

Повсюду среди лидеров

Это была третья победа для гвардейцев в 4 матчах, они идут на втором месте в турнирной таблице. Также среди лидеров команда НГУ идет в Чемпионате Одессы, где после 8 матчей военные одерживают в активе 7 побед. В обоих турнирах опережают "Южную Пальмиру" только чемпионы Зимнего и Летнего первенства области "Титан Одесса". Также военные идут на первом месте в Высшей лиге Одесской Лиги Содружества по футзалу.

НГУ
Вратарь Сергей Панибратец спасает ворота гвардейцев. Фото: Надежда Девятина

Добавим, что недавно, в день рождения президента клуба командира 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины Вячеслава Краснопольского, футболку киевского "Динамо" с автографами игроков передал клубу вратарь сборной Украины Георгий Бущан.

Напомним, форвард "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги.

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