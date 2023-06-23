Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги: готовятся переговоры
Форвард сборной Украины Артем Довбик может начать следующий сезон в зарубежном клубе. В услугах результативного футболиста заинтересованы команды из ведущих европейских чемпионатов.
Довбик может оказаться в немецкой Бундеслиге, сообщает Bild.
"Днепр-1" недавно продлил контракт с Артемом Довбиком до лета 2025 года. Это не значит, что игрок останется в украинской команде, однако клуб сможет заработать на трансфере своей звезды большие деньги.
Куда уйдет Довбик?
Украинским форвардом интересуются клубы из чемпионатов Турции, Бельгии и Италии. Но теперь к ним добавилась известная команда, которая ближайшей осенью выступит в Лиге чемпионов.
У дортмундской "Боруссии" уже есть опыт привлечения к матчам украинских футболистов. Руководство "шмелей" заработало более 100 млн евро на продаже Беллингема в "Реал" и теперь может позволить себе траты на укрепление состава.
Артем Довбик стал одной из приоритетных целей "Боруссии" на трансферном рынке. Клуб готов заплатить за игрока 16 млн евро и уже готовит предложение для "Днепра-1". Украинский клуб может устроить эта сумма, и тогда все детали трансфера будут быстро согласованы.
В прошлом сезоне Артем Довбик забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром УПЛ. В предыдущем сезоне, который был прерван, на счету форварда 14 мячей в 17 поединках.
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