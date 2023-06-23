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Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги: готовятся переговоры

23 июня 2023 09:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги: готовятся переговоры
Довбик и Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Артем Довбик может начать следующий сезон в зарубежном клубе. В услугах результативного футболиста заинтересованы команды из ведущих европейских чемпионатов. 

Довбик может оказаться в немецкой Бундеслиге, сообщает Bild

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"Днепр-1" недавно продлил контракт с Артемом Довбиком до лета 2025 года. Это не значит, что игрок останется в украинской команде, однако клуб сможет заработать на трансфере своей звезды большие деньги. 

Куда уйдет Довбик? 

Украинским форвардом интересуются клубы из чемпионатов Турции, Бельгии и Италии. Но теперь к ним добавилась известная команда, которая ближайшей осенью выступит в Лиге чемпионов. 

У дортмундской "Боруссии" уже есть опыт привлечения к матчам украинских футболистов. Руководство "шмелей" заработало более 100 млн евро на продаже Беллингема в "Реал" и теперь может позволить себе траты на укрепление состава. 

Артем Довбик
Довбик в матче с Германией. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Артем Довбик стал одной из приоритетных целей "Боруссии" на трансферном рынке. Клуб готов заплатить за игрока 16 млн евро и уже готовит предложение для "Днепра-1". Украинский клуб может устроить эта сумма, и тогда все детали трансфера будут быстро согласованы. 

В прошлом сезоне Артем Довбик забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром УПЛ. В предыдущем сезоне, который был прерван, на счету форварда 14 мячей в 17 поединках. 

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