Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги: готовятся переговоры

Довбик и Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард сборной Украины Артем Довбик может начать следующий сезон в зарубежном клубе. В услугах результативного футболиста заинтересованы команды из ведущих европейских чемпионатов.

Довбик может оказаться в немецкой Бундеслиге, сообщает Bild.

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"Днепр-1" недавно продлил контракт с Артемом Довбиком до лета 2025 года. Это не значит, что игрок останется в украинской команде, однако клуб сможет заработать на трансфере своей звезды большие деньги.

Куда уйдет Довбик?

Украинским форвардом интересуются клубы из чемпионатов Турции, Бельгии и Италии. Но теперь к ним добавилась известная команда, которая ближайшей осенью выступит в Лиге чемпионов.

У дортмундской "Боруссии" уже есть опыт привлечения к матчам украинских футболистов. Руководство "шмелей" заработало более 100 млн евро на продаже Беллингема в "Реал" и теперь может позволить себе траты на укрепление состава.

Довбик в матче с Германией. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Артем Довбик стал одной из приоритетных целей "Боруссии" на трансферном рынке. Клуб готов заплатить за игрока 16 млн евро и уже готовит предложение для "Днепра-1". Украинский клуб может устроить эта сумма, и тогда все детали трансфера будут быстро согласованы.

В прошлом сезоне Артем Довбик забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром УПЛ. В предыдущем сезоне, который был прерван, на счету форварда 14 мячей в 17 поединках.

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