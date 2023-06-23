Довбик зацікавив відомий клуб із Бундесліги: готуються переговори
Форвард збірної України Артем Довбик може розпочати наступний сезон у закордонному клубі. У послугах результативного футболіста зацікавлені команди із провідних європейських чемпіонатів.
Довбик може опинитися у німецькій Бундеслізі, повідомляє Bild.
"Дніпро-1" нещодавно продовжив контракт з Артемом Довбиком до літа 2025 року. Це не означає, що гравець залишиться в українській команді, проте клуб зможе заробити на трансфері своєї зірки великі гроші.
Куди піде Довбик?
Українським форвардом цікавляться клуби з чемпіонатів Туреччини, Бельгії та Італії. Але тепер до них додалася відома команда, яка восени виступить у Лізі чемпіонів.
Дортмундська "Боруссія" вже має досвід залучення до матчів українських футболістів. Керівництво "джмелів" заробило понад 100 млн євро на продажі Беллінгема в "Реал" і тепер може дозволити собі витрати на посилення складу.
Артем Довбик став однією з пріоритетних цілей "Боруссії" на трансферному ринку. Клуб готовий заплатити за гравця 16 млн євро і вже готує пропозицію для "Дніпра-1". Український клуб може влаштувати цю суму, і тоді всі деталі трансферу будуть швидко узгоджені.
Минулого сезону Артем Довбик забив 24 голи й став найкращим бомбардиром УПЛ. У попередньому сезоні, який було перервано, на рахунку форварда 14 м'ячів у 17 поєдинках.
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