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Довбик зацікавив відомий клуб із Бундесліги: готуються переговори

23 червня 2023 09:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик зацікавив відомий клуб із Бундесліги: готуються переговори
Довбик та Циганков у збірній України. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Артем Довбик може розпочати наступний сезон у закордонному клубі. У послугах результативного футболіста зацікавлені команди із провідних європейських чемпіонатів.

Довбик може опинитися у німецькій Бундеслізі, повідомляє Bild.

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"Дніпро-1" нещодавно продовжив контракт з Артемом Довбиком до літа 2025 року. Це не означає, що гравець залишиться в українській команді, проте клуб зможе заробити на трансфері своєї зірки великі гроші.

Куди піде Довбик?

Українським форвардом цікавляться клуби з чемпіонатів Туреччини, Бельгії та Італії. Але тепер до них додалася відома команда, яка восени виступить у Лізі чемпіонів.

Дортмундська "Боруссія" вже має досвід залучення до матчів українських футболістів. Керівництво "джмелів" заробило понад 100 млн євро на продажі Беллінгема в "Реал" і тепер може дозволити собі витрати на посилення складу.

Артем Довбик
Довбик у матчі з Німеччиною. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Артем Довбик став однією з пріоритетних цілей "Боруссії" на трансферному ринку. Клуб готовий заплатити за гравця 16 млн євро і вже готує пропозицію для "Дніпра-1". Український клуб може влаштувати цю суму, і тоді всі деталі трансферу будуть швидко узгоджені.

Минулого сезону Артем Довбик забив 24 голи й став найкращим бомбардиром УПЛ. У попередньому сезоні, який було перервано, на рахунку форварда 14 м'ячів у 17 поєдинках.

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