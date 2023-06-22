Буяльский отказал "Динамо": где он продолжит карьеру

Виталий Буяльский в сборной Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский в ближайшее время может сменить клубную прописку. Переговоры с одним из лидеров команды зашли в тупик.

Буяльский отказался от предложения "бело-синих", сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

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Киевское "Динамо" провалило сезон 2022/2023. Столичная команда заняла только четвертое место в турнирной таблице. Но для Виталия Буяльского это был один из лучших сезонов в карьере.

Переговоры "Динамо" с Буяльским

Полузащитник стал лучшим бомбардиром киевлян в Премьер-лиге. Он записал на свой счет 12 голов. Контракт 30-летнего Виталия Буяльского со столичным клубом действует до лета 2025 года, но он может уйти из команды уже этим летом.

Руководство "Динамо" обратилось к ветеранам команды с просьбой согласиться на снижение зарплаты. В новом сезоне киевский клуб будет вынужден экономить. Такое предложение получили Виталий Буяльский, капитан Сергей Сидорчук, а также Александр Караваев.

Буяльский в матче против Мальты. Фото: пресс-служба "Динамо"

Буяльский отказался пойти на понижение зарплаты. Не исключено, что "Динамо" будет вынуждено продать одного изв едущих футболистов команды. Однако об интересе к Виталию со стороны других клубов пока ничего не известно.

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