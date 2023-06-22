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Буяльский отказал "Динамо": где он продолжит карьеру

22 июня 2023 14:01
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Буяльский отказал "Динамо": где он продолжит карьеру
Виталий Буяльский в сборной Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский в ближайшее время может сменить клубную прописку. Переговоры с одним из лидеров команды зашли в тупик. 

Буяльский отказался от предложения "бело-синих", сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас

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Киевское "Динамо" провалило сезон 2022/2023. Столичная команда заняла только четвертое место в турнирной таблице. Но для Виталия Буяльского это был один из лучших сезонов в карьере. 

Переговоры "Динамо" с Буяльским

Полузащитник стал лучшим бомбардиром киевлян в Премьер-лиге. Он записал на свой счет 12 голов. Контракт 30-летнего Виталия Буяльского со столичным клубом действует до лета 2025 года, но он может уйти из команды уже этим летом. 

Руководство "Динамо" обратилось к ветеранам команды с просьбой согласиться на снижение зарплаты. В новом сезоне киевский клуб будет вынужден экономить. Такое предложение получили Виталий Буяльский, капитан Сергей Сидорчук, а также Александр Караваев.

Виталий Буяльский
Буяльский в матче против Мальты. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Буяльский отказался пойти на понижение зарплаты. Не исключено, что "Динамо" будет вынуждено продать одного изв едущих футболистов команды. Однако об интересе к Виталию со стороны других клубов пока ничего не известно. 

Напомним, украинский спортивный комментатор остался без квартиры из-за взрыва в Киеве. 

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