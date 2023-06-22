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Буяльський відмовив "Динамо": де він продовжить кар'єру

22 червня 2023 14:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Буяльський відмовив "Динамо": де він продовжить кар'єру
Віталій Буяльський у збірній України. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віталій Буяльський найближчим часом може змінити клубну прописку. Переговори з одним із лідерів команди зайшли в глухий кут.

Буяльський відмовився від пропозиції "біло-синіх", повідомив спортивний журналіст Ігор Бурбас.

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Київське "Динамо" провалило сезон 2022/2023. Столична команда посіла лише четверте місце у турнірній таблиці. Але для Віталія Буяльського це був один із найкращих сезонів у кар'єрі.

Переговори "Динамо" з Буяльським

Півзахисник став найкращим бомбардиром киян у Прем'єр-лізі. Він записав на свій рахунок 12 голів. Контракт 30-річного Віталія Буяльського зі столичним клубом діє до літа 2025 року, але він може піти з команди вже цього літа.

Керівництво "Динамо" звернулося до ветеранів команди з проханням погодитись на зниження зарплати. У новому сезоні київський клуб буде змушений заощаджувати. Таку пропозицію отримали Віталій Буяльський, капітан Сергій Сидорчук та Олександр Караваєв.

Віталій Буяльський
Буяльський у матчі проти Мальти. Фото: пресслужба "Динамо"

Буяльський відмовився вдатися до зниження зарплати. Не виключено, що "Динамо" буде змушене продати одного з провідних футболістів команди. Однак про інтерес до Віталія з боку інших клубів поки що нічого не відомо.

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