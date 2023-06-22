Буяльський відмовив "Динамо": де він продовжить кар'єру
Півзахисник збірної України Віталій Буяльський найближчим часом може змінити клубну прописку. Переговори з одним із лідерів команди зайшли в глухий кут.
Буяльський відмовився від пропозиції "біло-синіх", повідомив спортивний журналіст Ігор Бурбас.
Київське "Динамо" провалило сезон 2022/2023. Столична команда посіла лише четверте місце у турнірній таблиці. Але для Віталія Буяльського це був один із найкращих сезонів у кар'єрі.
Переговори "Динамо" з Буяльським
Півзахисник став найкращим бомбардиром киян у Прем'єр-лізі. Він записав на свій рахунок 12 голів. Контракт 30-річного Віталія Буяльського зі столичним клубом діє до літа 2025 року, але він може піти з команди вже цього літа.
Керівництво "Динамо" звернулося до ветеранів команди з проханням погодитись на зниження зарплати. У новому сезоні київський клуб буде змушений заощаджувати. Таку пропозицію отримали Віталій Буяльський, капітан Сергій Сидорчук та Олександр Караваєв.
Буяльський відмовився вдатися до зниження зарплати. Не виключено, що "Динамо" буде змушене продати одного з провідних футболістів команди. Однак про інтерес до Віталія з боку інших клубів поки що нічого не відомо.
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