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Украинский спортивный комментатор остался без квартиры из-за взрыва в Киеве

22 июня 2023 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский спортивный комментатор остался без квартиры из-за взрыва в Киеве
Роберто Моралес во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спортивный эксперт и известный украинский футбольный комментатор Роберто Моралес остался без дома. Его квартиры оказалась разрушена из-за взрыва в одной из столичных многоэтажек. 

Моралес подтвердил это на своей странице в Facebook.

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В ночь на четверг, 22 июня, в Дарницком районе Киева произошел взрыв. Пострадали несколько жильцов многоэтажного дома по улице Малышко. Работники ДСНС спасли больше десяти человек, но есть и жертвы. 

Квартира Моралеса

В результате взрыва несколько семей остались без жилья. Одним из пострадавших оказался известный украинский комментатор Роберто Моралес. Оказалось, что его квартира находилась именно в том доме. 

"Малышко, 33. Мой дом. Квартиры уже нет", — написал Роберто Моралес и добавил фотографию дома после взрыва. 

Взрыв в Киеве
Взрыв в Киеве. Фото facebook.com/romoralesmunoz/

Сам Роберто Моралес в момент взрыва не был дома. Несколько месяцев назад украинский журналист записался в ряды Вооруженных сил Украины и в настоящий момент несет службу. 

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