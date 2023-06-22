Украинский спортивный комментатор остался без квартиры из-за взрыва в Киеве

Роберто Моралес во время интервью. Скриншот YouTube

Спортивный эксперт и известный украинский футбольный комментатор Роберто Моралес остался без дома. Его квартиры оказалась разрушена из-за взрыва в одной из столичных многоэтажек.

Моралес подтвердил это на своей странице в Facebook.

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В ночь на четверг, 22 июня, в Дарницком районе Киева произошел взрыв. Пострадали несколько жильцов многоэтажного дома по улице Малышко. Работники ДСНС спасли больше десяти человек, но есть и жертвы.

Квартира Моралеса

В результате взрыва несколько семей остались без жилья. Одним из пострадавших оказался известный украинский комментатор Роберто Моралес. Оказалось, что его квартира находилась именно в том доме.

"Малышко, 33. Мой дом. Квартиры уже нет", — написал Роберто Моралес и добавил фотографию дома после взрыва.

Взрыв в Киеве. Фото facebook.com/romoralesmunoz/

Сам Роберто Моралес в момент взрыва не был дома. Несколько месяцев назад украинский журналист записался в ряды Вооруженных сил Украины и в настоящий момент несет службу.

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