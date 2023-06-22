"Динамо" продаст лидеров: кто покинет киевский клуб

Сергей Сидорчук в матче за сборную Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" этим летом планирует большую распродажу футболистов. Опытные игроки сменят клубную прописку.

Новый сезон "бело-синие" начнут без нескольких опытных игроков, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Hürriyet.

Читайте также:

По итогам сезона 2022/2023 киевское "Динамо" заняло четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Одной из причин неудачной игры команды стал уход легионеров и продаже лидеров. В новом сезоне тенденция ухода основных игроков продолжится.

Ванат в сборной Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого продаст "Динамо"?

Столичный клуб испытывает финансовые проблемы и не сможет усилить состав легионерами из других стран. Главным трансфером "Динамо" может стать возвращение Андрея Ярмоленко. При этом киевский клуб продаст нескольких игроков, на которых есть устойчивый спрос.

Сергей Сидорчук может перебраться в один из турецких клубов. В услугах капитана "бело-синих" заинтересованы "Трабзонспор" и "Фенербахче", против которого полузащитник играл в прошлом сезоне.

Вратарь Георгий Бущан может переехать во Францию. К 29-летнему голкиперу проявляет интерес один из участников Лиги 1. "Динамо" готово отпустить футболиста, после чего основным вратарем киевской команды станет Руслан Нещерет.

В атаке Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Не исключено, что руководство клуба продаст и Николая Шапаренко, если получит по игроку выгодное предложение. А вот Виталий Буяльский наверняка останется в "Динамо". Вместе с Владиславом Ванатом он должен стать одним из лидеров команды в новом сезоне.

Напомним, хавбек Руслан Малиновский вернется в Италию: "Марсель" готов продать украинца.

Футболисты Забарный и Мудрик не сыграют за Украину на Евро-2023.

Бразилец Неймар получил от беременной невесты разрешение на измены.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался в компании Букайо Сака и Харри Кейна.

Жена Роналду Джорджина Родригес пострадала во время семейного отпуска: реакция Криштиану.

Англичанин Джек Грилиш прокомментировал пьянство после победы в Лиге чемпионов.

Жены Реброва, Ярмоленко и Сидорчука показали атмосферу на матче сборной Украины.