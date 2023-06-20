Жены Реброва, Ярмоленко и Сидорчука показали атмосферу на матче сборной Украины

Анна Реброва на стадионе в Трнаве. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Сборная Украины одержала две победы в отборе на Евро-2024 и улучшила шансы на поездку в Германию. Супруга наставник национальной команды Анна Реброва поделилась ощущениями от победы.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео со стадиона в Словакии.

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Под руководством Сергея Реброва сборная Украины не проиграла ни одного матча. Тренер дебютировал ничьей с Германией (3:3) в выездном товарищеском матче. После этого национальная команда одержала две победы: на Северной Македонией (3:2) в Скопье и над Мальтой (1:0) в Словакии. И все это за одну неделю.

Жены игроков сборной Украины на стадионе

Анна Реброва давно стала успешной журналисткой. Благодаря ее репортажам болельщики знали практически все о карьере Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко в "Аль-Айне", а также о жизни звезд украинского футбола в ОАЭ.

После возвращения четы Ребровых в Украину Анна продолжает освещать работу своего мужа. Она продемонстрировала, как болельщики на стадионе в словацкой Трнаве поддержали национальную команду. Поединок посетили 10 000 фанов, которые каждую минуту матча гнали игроков сборной Украины в атаку.

Звездная компания в Трнаве. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Анна Реброва смотрела за ходом противостояния в компании других жен украинских футболистов. Вместе с ней за игрой наблюдали Анна Сидорчук, Инна Ярмоленко и Анна Безус.

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