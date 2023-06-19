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Цыганков заинтересовал топ-клуб: готовятся переговоры

19 июня 2023 08:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков заинтересовал топ-клуб: готовятся переговоры
Виктор Цыганков в матче за сборную Украины. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков стал трансферной целью известного клуба. Молодой полузащитник набрал фантастическую форму в 2023 году и может больше не сыграть ни одного матча за "Жирону". 

Каталонский клуб готов отпустить украинца, если получит выгодное предложение, сообщает Mundo Deportivo

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Переход в испанскую "Жирону" придал карьере Виктора Цыганкова новый импульс. За первые полгода в чемпионате Испании 25-летний полузащитника забил три гола и сделал шесть результативных передач. 

Интерес со стороны топ-клуба 

Даже после окончания сезона 2022/2023 Цыганков не перестал забивать голы. На его счету дубль в ворот сборной Германии в товарищеском матче (3:3), а также победный мяч за сборную Украины в поединке с Северной Македонией в отборе на Евро-2024 (3:2).  

Виктор Цыганков
Цыганков забивает гол Северной Македонии. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Уверенная и результативная игра Виктора Цыганкова привлекла к нему внимание со стороны других клубов. В борьбу за украинца включилась каталонская "Барселона". Хави Эрнандес высоко оценил игру Цыганкова в прошлом сезоне и хочет подписать полузащитника в случае потери Рафиньи. Бразилец может уйти в английский "Ньюкасл", который уже сделал каталонцам предложение по футболисту. 

"Жирона" хочет получить за Цыганкова не менее 25 млн евро. Половина этой суммы согласно договору с "Динамо" достанется киевскому клубу. Переход украинского футболиста обошелся "Жироне" в пять миллионов евро, и клуб хочет заработать на трансфере своего игрока. Переговоры могут начаться уже на этой неделе. 

Напомним, спортзал клуба мужа Анжелики Терлюги уничтожили в результате ракетных обстрелов в Одессе. 

Тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал причину поражения от Испании в финале Лиги Наций. 

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