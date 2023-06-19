Цыганков заинтересовал топ-клуб: готовятся переговоры
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков стал трансферной целью известного клуба. Молодой полузащитник набрал фантастическую форму в 2023 году и может больше не сыграть ни одного матча за "Жирону".
Каталонский клуб готов отпустить украинца, если получит выгодное предложение, сообщает Mundo Deportivo.
Переход в испанскую "Жирону" придал карьере Виктора Цыганкова новый импульс. За первые полгода в чемпионате Испании 25-летний полузащитника забил три гола и сделал шесть результативных передач.
Интерес со стороны топ-клуба
Даже после окончания сезона 2022/2023 Цыганков не перестал забивать голы. На его счету дубль в ворот сборной Германии в товарищеском матче (3:3), а также победный мяч за сборную Украины в поединке с Северной Македонией в отборе на Евро-2024 (3:2).
Уверенная и результативная игра Виктора Цыганкова привлекла к нему внимание со стороны других клубов. В борьбу за украинца включилась каталонская "Барселона". Хави Эрнандес высоко оценил игру Цыганкова в прошлом сезоне и хочет подписать полузащитника в случае потери Рафиньи. Бразилец может уйти в английский "Ньюкасл", который уже сделал каталонцам предложение по футболисту.
"Жирона" хочет получить за Цыганкова не менее 25 млн евро. Половина этой суммы согласно договору с "Динамо" достанется киевскому клубу. Переход украинского футболиста обошелся "Жироне" в пять миллионов евро, и клуб хочет заработать на трансфере своего игрока. Переговоры могут начаться уже на этой неделе.
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