Спортзал клуба мужа Терлюги уничтожили в результате ракетных обстрелов в Одессе

Анжелика Терлюга и Владимир Зарезский после соревнований в Гвадалахаре. Фото: Instagram/anzhelika_terliuga

В Одессе несколько дней назад в результате очередного ракетного обстрела оккупантами был уничтожен спортивный клуб по каратэ, принадлежащий мужу серебряного призера Олимпиады Анжелики Терлюги. За сутки неравнодушные люди, поклонники этого вида спорта со всего мира, собрали более 80 тысяч на восстановление зала.

Спортивный журналист Новини.LIVE связался с руководством клуба каратэ "Royal Team" и узнал, какая ситуация сейчас.

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Как рассказал основатель Владимир Зарецкий, клуб существует с 2015 года и в нем занимается 300 спортсменов, большинство — это дети и юниоры. За 8 лет тренерами клуба воспитано 3 мастера спорта и более 15 кандидатов в мастера спорта.

"Наши спортсмены не раз представляли страну на чемпионатах Европы и мира и являются членами сборной команды Украины. В клубе более 10 медалей из серии турниров Youth league серии К1. С 2021 года в нашем клубе тренируется Анжелика Терлюга. О ее достижениях много говорить не нужно. 2 золота на последних двух чемпионатах Европы и золото всемирных играх говорят сами за себя", — рассказывает мужчина легендарной спортсменки.

Зал был полностью уничтожен. Фото: Алексей Витос

В результате ракетных обстрелов оккупантов помещение клуба было уничтожено и команда осталась без базы для тренировок.

"Когда увидел последствия попадания, до последнего не мог поверить, что это случилось, это был один из залов нашего клуба, где работал мой коллега и тренер клуба Алексей Витос, в этом зале на тот момент тренировалось около 50 спортсменов всех возрастов. Зала больше нет — нужен новый. Свой зал для каждого тренера — это без преувеличения второй дом, каждый тренер делает зал для себя и под себя. Место, куда ты вкладываешь душу, прямо в мгновение ока исчезает, и это не по твоей вине. Это тяжело передать словами", — говорит Владимир.

Публикация в Инстаграме от Анжелики Терлюги

Поддержка друзей и близких дает надежду

Тренер Алексей Витос сообщает, что секция похожа на футбольную команду без домашнего стадиона. Но поддержка друзей и близких дает надежду.

"Спасибо им огромное, что так быстро объединились и не бросили наш клуб на произвол судьбы. До сих пор получаю ежедневно кучу звонков с предложениями помощи даже от людей, которых я не знаю, и от людей, которые занимались у меня условно 5 лет назад. Так же немалую количество финансовой помощи я получил от спортсменов, вынужденно покинувших нашу страну и живущих за границей с момента полномасштабного вторжения. Им отдельная благодарность", — добавляет Витос.

Так выглядел зал до обстрела. Фото: Алексей Витос

Зал после обстрела. Фото: Алексей Витос

Зарецкий уверяет, что очень многие друзья коллег писали, сочувствовали, писали даже люди, с которыми уже не общались несколько лет.

"Мы открыли благотворительный сбор на новый зал, на это время уже вышло собрать более 80 тысяч грн. Сейчас в поисках нового помещения в этом районе. С этим очень сложно. Но мы не сдаемся и сделаем еще лучше, станем еще сильнее, и все будет Украина", — уверен Зарецкий.

Отношение к международным спортивным организациям — негативное

В это время, когда российские ракеты продолжают убивать мирных украинцев и в том числе детей, уничтожать спортивную инфраструктуру, разные международные организации до сих пор допускают участие российских спортсменов в соревнованиях. Тренеры утверждают, что отношение к таким международным организациям максимально негативное.

Теперь спортсмены ищут новое место для тренировок. Фото: Алексей Витос

"Ко всему этому, у нас забирают место, где можно тренироваться и растить молодое поколение с нормальными жизненными принципами, а они еще думают, может допустить их к соревнованиям, или допускают, где справедливость? Если они думают, что спорт вне политики — это уже давно не так", — заключает Владимир Зарецкий.

В настоящее время Анжелика Терлюга готовится к выступлениям на Европейских играх. Можно только догадываться, в каком психологическом состоянии находится спортсменка после таких событий в родном городе. Насколько сложно настроиться на выступление. Но именно победы наших чемпионов придают силы и поднимают моральный дух украинцам.

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