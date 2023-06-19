Спортзал клубу чоловіка Терлюги знищили внаслідок ракетного обстрілу в Одесі

Анжеліка Терлюга та Володимир Зарезький після змагань у Гвадалахарі. Фото: Instagram/anzhelika_terliuga

В Одесі кілька днів тому внаслідок чергового ракетного обстрілу окупантами був знищений спортивний клуб з карате, який належить чоловікові срібної призерки Олімпіади Анжеліки Терлюги. За добу небайдужі люди, прихильники цього виду спорту зі всього світу зібрали понад 80 тисяч на відновлення залу.

Спортивний журналіст Новини.LIVE зв’язався з керівництвом клубу карате "Royal Team" та дізнався яка ситуація наразі.

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Як розповів засновник Володимир Зарецький, клуб існує з 2015 року та в ньому займається 300 спортсменів, більшість це діти та юніори. За 8 років тренерами клубу виховано 3 майстри спорту та понад 15 кандидатів у майстри спорту.

"Наші спортсмени не одноразово представляли країну на чемпіонатах Європи та світу та є членами збірної команди України. В клубі понад 10 медалей з серії турнірів Youth league серії К1. З 2021 року в нашому клубі тренується Анжеліка Терлюга. Про її досягнення багато говорити не потрібно. 2 золота на останніх двох чемпіонатах Європи та золото всесвітніх іграх кажуть самі за себе", — розповідає чоловік легендарної спортсменки.

Зал був повністю знищений. Фото: Олексій Вітос

Внаслідок ракетного обстрілу окупантів приміщення клубу було знищено та команда залишилась без бази для тренувань.

"Коли побачив наслідки влучання до останнього не міг повірити що це трапилось, це був один із залів нашого клубу де працював мій колега, та тренер клубу Олексій Вітос, в цьому залі на той момент тренувалось близько 50 спортсменів різного віку. Залу більше немає – потрібен новий. Свій зал для кожного тренера це без перебільшення другий дім, кожен тренер робить зал для себе і під себе. Місце куди ти вкладаєш душу просто в одну мить зникає, і це не по твоїй провині. Це тяжко передати словами", — каже Володимир.

Публікація в Інстаграм від Анжеліки Терлюги

Підтримка друзів та близьких дає надію

Тренер Олексій Вітос повідомляє, що секція наразі схожа на футбольну команду без домашнього стадіону. Але підтримка друзів та близьких дає надію.

"Дякую їм величезне, що так швидко об'єдналися і не кинули наш клуб напризволяще. Досі отримую щодня купу дзвінків із пропозиціями допомоги навіть від людей, яких я не знаю і від людей, які займалися у мене умовно 5 років тому. Так само чималу кількість фінансової допомоги я отримав від спортсменів, які змушено покинули нашу країну і живуть закордоном з моменту повномасштабного вторгнення. Їм окрема подяка", – додає Вітос.

Так виглядав зал до обстрілу. Фото: Олексій Вітос

Зал після обстрілу. Фото: Олексій Вітос

Зарецький запевняє, що дуже багато друзів колег писали, співчували, писали навіть люди з якими вже не спілкувались декілька років.

"Ми відкрили благодійний збір на новий зал на цей час вже вийшло зібрати понад 80 тисяч грн. Зараз в пошуках нового приміщення в цьому районі. З цим дуже складно. Але ми не здаємось зробимо ще краще, станемо ще сильнішими, та все буде Україна", — впевнений Зарецький.

Відношення до міжнародних спортивних організацій — негативне

В цей час, коли російські ракети продовжують вбивати мирних українців та в тому числі дітей, знищувати спортивну інфраструктуру різні міжнародні організації досі допускають участь російських спортсменів у змаганнях. Тренери стверджують, що відношення до таких міжнародних організацій — максимально негативне.

Тепер спортсмени шукають нове місце для тренувань. Фото: Олексій Вітос

"До всього цього, в нас забирають місце до можна тренуватися та вирощувати молоде покоління з нормальними життєвими принципами, а вони ще думають може допустити їх до змагань, чи вже допускають, де справедливість? Якщо вони думають, що спорт поза політикою – це вже давно не так", — підсумовує Володимир Зарецький.

В цей час Анжеліка Терлюга готується до виступів на Європейських іграх. Можна лише здогадуватись в якому психологічному стані перебуває спортсменка після таких подій в рідному місті. Наскільки важко налаштуватись на виступ. Але саме перемоги наших чемпіонів надають сил та підіймають моральний дух українцям.

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