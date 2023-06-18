Ванат про слова Реброва у перерві Україна — Північна Македонія: як тренер змінив гру

Ванат заробив для суперника червону картку. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Футболіст збірної України Владислав Ванат в рамках кваліфікації до Евро-2024 у матчі проти Північної Македонії вийшов на другий тайм, замінивши Артема Довбика. Для "динамівця" це був другий матч за національну команду та перший офіційний.

Форвард збірної в коментарі "Взбірна" розповів про вольову перемогу в матчі з македонцями.

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Зазначимо, що на 72-й хвилині на Ванатові сфолив Мусліу та отримав за це другу жовту картку і був видалений з поля.

Ребров рекомендував використовувати швидкість

За словами Ваната, збірна змогла проявити характер та виконала всі рекомендації головного тренера Сергія Реброва у перерві.

"Нам сказали, що повільні захисники, треба бігти за спину, використовувати вільні зони. Було очевидно, що Македонія підсіла у другому таймі. З’явилися розриви, можна було забивати більше.

В роздягальні була гарна розмова. Після перерви всі вийшли більш вмотивовані", — сказав Ванат.

Форвард також розповів про епізод, коли Віктор Циганков вибігав на ворота і вирішив пробити, заміть передачі на Владислава. Віктор не влучив, а якщо би віддав пас, то Ванат міг пробивати по пустих воротах.

"Я був на пустих, але Вітя сказав, що в останній момент побачив. Нічого, у наступній грі віддасть мені дві гольових і все буде добре", — зазначив форвард.

Також Ванат додав, що скоро він повинен забити, оскільки перебуває все ближче до цього.

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