Мудрик розповів, за яку команду хоче зіграти

Михайло Мудрик на тренуванні. Скріншот YouTube

У рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України зіграє на виїзді проти Північної Македонії. Підопічні Сергія Реброва закінчують останні приготування до матчу.

Незабаром на деяких гравців національної команди чекає нове випробування, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

Читайте також:

Футболісти збірної України обговорили стан поля у Скоп'є, де вже за кілька годин команда Сергія Реброва проведе поєдинок відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії. Судячи з діалогу Анатолій Трубіна та Михайла Мудрика, у таборі "синьо-жовтих" панує чудовий настрій.

Обіцянка Мудрика

"Поле зелене, м'ячі ловляться, так?" — спитав Мудрик у колишнього партнера з "Шахтаря".

"Ми знаємо, як грає збірна Північної Македонії. Це сильна команда, яку ми поважаємо. Але відступати нікуди. Вийдемо на поле і постараємося обіграти цього суперника", — пообіцяв Михайло Мудрик.

Мудрик та Трубін у збірній України. Скріншот TouTube

Крім цього, молодий вінгер підтвердив, що поїде на молодіжний Євро-2023. "Він з нами", — заявив Анатолій Трубін, після чого отримав партнера по національній команді.

"Я хочу допомогти збірній. Багато чого пройшов із "молодіжкою", ця команда займає особливе місце в моєму серці", — пояснив Михайло Мудрик.

Нагадаємо, півзахисник Руслан Маліновський може перейти до відомого клубу Бундесліги.

Президент УАФ Андрій Павелко заарештовано: що відомо.

Поліція затримала дружину високопоставленого футбольного чиновника за п'яне водіння.

Форвард Артем Довбик замінить відомого форварда у топ клубі.

Донецький "Шахтар" може очолити безробітний тренер.