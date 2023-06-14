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Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

14 июня 2023 09:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик заменит известного форварда в топ-клубе
В атаке Артем Довбик. Фото: пресс-служба "Днепра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Артем Довбик может сменить клуб еще до конца июня. СК "Днепр-1" готов к продаже своего лидера. 

В услугах украинского бомбардира заинтересованы несколько европейских клубов, сообщает Daily Mail

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По итогам сезона 2022/2023 Артем Довбик стал лучшим нападающим украинской Премьер-лиги (УПЛ). На счету футболиста "Днепра-1" оказалось 24 забитых мяча. Ближайший конкурент отстал от лидера на 11 голов. 

Куда может уйти Довбик? 

Форвард давно хочет попробовать силы в одной из европейских команд. "Днепр-1" не собирается удерживать своего главного бомбардира. Бюджет команды будет сокращен перед новым сезоном, клуб продаст несколько футболистов. За Довбика "Днепр-1" может получить до 20 млн евро. 

Артем Довбик
Артем Довбик на тренировке. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Стабильный интерес к форварду проявляют клубы из Турции и Италии. Недавно к ним добавился английский "Тоттенхэм". Лидер команды Харри Кейн скоро уедет из Лондона, ему уже ищут замену. Руководство "шпор" приняло решение подписать контракты с несколькими нападающими, которые получат шанс проявить себя в команде. Одним из них должен стать Артем Довбик. 

"Тоттенхэм" планирует направить "Днепру-1" официальное предложение по трансферу украинского форварда уже на следующей неделе. Между Довбиком и руководством клуба существует договоренность о том, что уходу Артема в зарубежный клуб не будут препятствовать. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

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