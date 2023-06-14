Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

В атаке Артем Довбик. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Форвард сборной Украины Артем Довбик может сменить клуб еще до конца июня. СК "Днепр-1" готов к продаже своего лидера.

В услугах украинского бомбардира заинтересованы несколько европейских клубов, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

По итогам сезона 2022/2023 Артем Довбик стал лучшим нападающим украинской Премьер-лиги (УПЛ). На счету футболиста "Днепра-1" оказалось 24 забитых мяча. Ближайший конкурент отстал от лидера на 11 голов.

Куда может уйти Довбик?

Форвард давно хочет попробовать силы в одной из европейских команд. "Днепр-1" не собирается удерживать своего главного бомбардира. Бюджет команды будет сокращен перед новым сезоном, клуб продаст несколько футболистов. За Довбика "Днепр-1" может получить до 20 млн евро.

Артем Довбик на тренировке. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Стабильный интерес к форварду проявляют клубы из Турции и Италии. Недавно к ним добавился английский "Тоттенхэм". Лидер команды Харри Кейн скоро уедет из Лондона, ему уже ищут замену. Руководство "шпор" приняло решение подписать контракты с несколькими нападающими, которые получат шанс проявить себя в команде. Одним из них должен стать Артем Довбик.

"Тоттенхэм" планирует направить "Днепру-1" официальное предложение по трансферу украинского форварда уже на следующей неделе. Между Довбиком и руководством клуба существует договоренность о том, что уходу Артема в зарубежный клуб не будут препятствовать.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

Форвард Андрей Ярмоленко остался без клуба после ухода из "Аль-Айна".

Мирча Луческу уйдет из "Динамо": уже известно, какой клуб возглавит тренер.

Джек Грилиш из "Манчестер Сити" напился и попал в скандал на Ибице.