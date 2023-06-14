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Довбик замінить відомого форварда у топклубі

14 червня 2023 09:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик замінить відомого форварда у топклубі
В атаці Артем Довбик. Фото: пресслужба "Дніпра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Артем Довбик може змінити клуб ще до кінця червня. СК "Дніпро-1" готовий до продажу свого лідера.

У послугах українського бомбардира зацікавлені кілька європейських клубів, повідомляє Daily Mail.

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За підсумками сезону 2022/2023 Артем Довбик став найкращим нападником української Прем'єр-ліги (УПЛ). На рахунку футболіста "Дніпра-1" опинилося 24 забиті м'ячі. Найближчий конкурент відстав від лідера на 11 голів.

Куди може піти Довбик?

Форвард давно хоче спробувати сили в одній із європейських команд. "Дніпро-1" не збирається утримувати свого головного бомбардира. Бюджет команди буде скорочено перед новим сезоном, клуб продасть кілька футболістів. За Довбика "Дніпро-1" може отримати до 20 млн євро.

Артем Довбик
Артем Довбик на тренуванні. Фото: прес-служба "Дніпра-1"

Стабільний інтерес до форварда виявляють клуби з Туреччини та Італії. Нещодавно до них додався англійський "Тоттенгем". Лідер команди Харрі Кейн незабаром поїде з Лондона, йому вже шукають заміну. Керівництво "шпор" прийняло рішення підписати контракти з кількома нападниками, які матимуть шанс проявити себе в команді. Одним із них має стати Артем Довбик.

"Тоттенгем" планує направити "Дніпру-1" офіційну пропозицію щодо трансферу українського форварда вже наступного тижня. Між Довбиком та керівництвом клубу існує домовленість про те, що відходу Артема до закордонного клубу не перешкоджатимуть.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

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