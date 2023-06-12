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Луческу уйдет из "Динамо": какой клуб возглавит тренер

12 июня 2023 15:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу уйдет из "Динамо": какой клуб возглавит тренер
Мирча Луческу на поле. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в ближайшее время может уехать из Украины. При этом румынский специалист не собирается завершать карьеру. 

В услугах опытного тренера заинтересованы другие клубы, сообщает NTV Spor

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Руководство турецкого "Фенербахче" ищет нового главного тренера после отставки португальца Жорже Жезуша. Основным кандидатом на этот пост является Мирча Луческу. Переговоры заинтересованных сторон начнется в ближайшее время. 

Мирча Луческу
Луческу на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Почему Луческу может уехать их Украины? 

Наставник киевского "Динамо" возглавил столичную команду в 2020 году и выиграл с ней чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Однако сезон 2022/2023 стал неудачным для "бело-синих". Команда заняла только четвертое место в итоговой турнирной таблице. 

Контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года, но руководство клуба может отпустить тренера уже сейчас. 

Румынского специалиста в последние годы стало подводить здоровьем. Война в Украине и необходимость постоянно ездить на далекие дистанции плохо сказываются на тренере. 

Мирча Луческу уже работал в Стамбуле. Он тренировал "Бешикташ", "Галатасарай" и сборную Турции. 

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