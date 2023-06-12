Луческу уйдет из "Динамо": какой клуб возглавит тренер

Мирча Луческу на поле. Фото: УНИАН

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в ближайшее время может уехать из Украины. При этом румынский специалист не собирается завершать карьеру.

В услугах опытного тренера заинтересованы другие клубы, сообщает NTV Spor.

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Луческу на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Почему Луческу может уехать их Украины?

Наставник киевского "Динамо" возглавил столичную команду в 2020 году и выиграл с ней чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Однако сезон 2022/2023 стал неудачным для "бело-синих". Команда заняла только четвертое место в итоговой турнирной таблице.

Контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года, но руководство клуба может отпустить тренера уже сейчас.

Румынского специалиста в последние годы стало подводить здоровьем. Война в Украине и необходимость постоянно ездить на далекие дистанции плохо сказываются на тренере.

Мирча Луческу уже работал в Стамбуле. Он тренировал "Бешикташ", "Галатасарай" и сборную Турции.

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