Луческу уйдет из "Динамо": какой клуб возглавит тренер
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в ближайшее время может уехать из Украины. При этом румынский специалист не собирается завершать карьеру.
В услугах опытного тренера заинтересованы другие клубы, сообщает NTV Spor.
Руководство турецкого "Фенербахче" ищет нового главного тренера после отставки португальца Жорже Жезуша. Основным кандидатом на этот пост является Мирча Луческу. Переговоры заинтересованных сторон начнется в ближайшее время.
Почему Луческу может уехать их Украины?
Наставник киевского "Динамо" возглавил столичную команду в 2020 году и выиграл с ней чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Однако сезон 2022/2023 стал неудачным для "бело-синих". Команда заняла только четвертое место в итоговой турнирной таблице.
Контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года, но руководство клуба может отпустить тренера уже сейчас.
Румынского специалиста в последние годы стало подводить здоровьем. Война в Украине и необходимость постоянно ездить на далекие дистанции плохо сказываются на тренере.
Мирча Луческу уже работал в Стамбуле. Он тренировал "Бешикташ", "Галатасарай" и сборную Турции.
Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.
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