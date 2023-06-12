Виктория Бекхэм показала трогательные фото семейного ужина

Дэвид и Виктория Бекхэм на отдыхе. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Владелец футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм взял короткий отпуск и отправился вместе с семьей в Японию. В последнее время бывшему футболисту сборной Англии нечасто удается провести время с детьми.

Виктория Бекхэм опубликовала итоги семейного путешествия на своей странице в Instagram.

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Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Семейный праздник Бекхэма

Владелец "Интера" решил отпраздновать этот успех вместе с семьей. Дэвид, Виктория, их младший сын Круз и дочь Харпер отправились в Японию. Звездная семья посетила Киото и весело провела время.

Дэвид Бекхэм с Викторией и дочерью Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Бруклин и Ромео, два старших сына Бекхэма, не смогли присоединиться к родителям. Один из них продолжает заниматься личной жизнью, а другой недавно закончил сезон в английском "Брэнтфорде". Однако Дэвид, Виктория, Круз и Харпер прекрасно повеселились и без остальных членов семьи.

Дэвид Бекхэм, Круз и Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Супруги вместе с детьми посетили национальный заповедник и парк развлечений. Затем семья отправилась в ресторан и попробовала местные деликатесы. Виктория Бекхэм опубликовала результаты семейной фотосессии, на которой вместе с Дэвидом и детьми весело проводит время.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

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