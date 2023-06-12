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Виктория Бекхэм показала трогательные фото семейного ужина

12 июня 2023 11:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Виктория Бекхэм показала трогательные фото семейного ужина
Дэвид и Виктория Бекхэм на отдыхе. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Владелец футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм взял короткий отпуск и отправился вместе с семьей в Японию. В последнее время бывшему футболисту сборной Англии нечасто удается провести время с детьми. 

Виктория Бекхэм опубликовала итоги семейного путешествия на своей странице в Instagram

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Дэвид Бекхэм практически завершил самую удачную сделку за все время, что он владеет клубом MLS "Интер Майами". В скором будущем цвета этой команды будет защищать Лионель Месси. Не исключено, что к нему присоединятся Серхио Бускетс и Анхель Ди Мария. 

Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Семейный праздник Бекхэма 

Владелец "Интера" решил отпраздновать этот успех вместе с семьей. Дэвид, Виктория, их младший сын Круз и дочь Харпер отправились в Японию. Звездная семья посетила Киото и весело провела время. 

Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм с Викторией и дочерью Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Бруклин и Ромео, два старших сына Бекхэма, не смогли присоединиться к родителям. Один из них продолжает заниматься личной жизнью, а другой недавно закончил сезон в английском "Брэнтфорде". Однако Дэвид, Виктория, Круз и Харпер прекрасно повеселились и без остальных членов семьи. 

Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид Бекхэм, Круз и Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Супруги вместе с детьми посетили национальный заповедник и парк развлечений. Затем семья отправилась в ресторан и попробовала местные деликатесы. Виктория Бекхэм опубликовала результаты семейной фотосессии, на которой вместе с Дэвидом и детьми весело проводит время. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд. 

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва проведет свой первый матч. Соперником национальной команды станет Германия. 

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