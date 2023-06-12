Германия против Украины: анонс первого матча Реброва во главе команды

Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: УАФ

С момента официальной презентации Сергея Реброва в качестве главного тренера сборной Украины прошло меньше недели. Нового наставника и его команду ждет первый серьезный противник — Бундестим.

Обе команды сыграют знаковый для себя поединок, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Германии проведет 1000 матч в своей истории. Символично, что соперником Бундестим в этом поединке станет Украина. Первая игра "сине-желтых" с новым главным тренером состоится в Бремене, на местном "Везерштадионе". В 19:00 по киевскому времени команды выведет на поле главный арбитр из Греции Анастасиос Судиропулос.

Ситуация в сборной Германии

Наставник Бундестим Ханси Флик получил второй шанс в национальной команде. После провала на Кубке Мира в Катаре ходили слухи о смене тренера в сборной Германии, но она так и не состоялась. Пока нельзя сказать, что это решение оказалось верным.

Весной Бундестим провела два товарищеских матча. Сборную Перу обыграли со счетом 2:0, но Бельгии уступили 2:3. Украина исторически считается удобным соперником для Германии. Эти команды противостояли друг другу восемь раз. Немцы выиграли пять встреч, остальные завершились вничью.

В поединке на "Везерштадионе" команде Ханси Флика не помогут Нойер и Гнабри. Было решено предоставить отдых Гюндогану и Гозенсу, который недавно участвовали в финале Лиги чемпионов.

Ситуация в сборной Украины

Сергей Ребров сетовал на то, что у него мало времени на подготовку к этому поединку. К счастью, статус матча позволяет провести ряд экспериментов и даже проверить в деле ближайший резерв национальной команды.

Тренировка сборной Украины. Фото: УАФ

Прежде всего это касается линии атаки сборной Украины. Основной форвард команды Роман Яремчук травмирован. Это шанс проявить себя Владиславу Ванату и Назарию Русину. Один из них может составить пару Артему Довбику в основной составе, если тренер решит поставить на игру атакующую модель команды.

В матче с Германией не примет участие один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко. Защитник "Арсенала" все еще травмирован. Вне зависимости от итогового результата этот поединок станет частью подготовки к противостояниям с Северной Македонией и Мальтой в рамках отбора на Евро-2024.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.