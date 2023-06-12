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Цыганков, Киммих и Лукаку заинтересовали известный клуб из АПЛ

12 июня 2023 08:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков, Киммих и Лукаку заинтересовали известный клуб из АПЛ
Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский футболист Виктор Цыганков может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. На игрока обратил внимание местный "Ньюкасл". 

"Сороки" собираются усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов, сообщает Daily Mail

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Сезон 2023/2024 станет очень важным для английского "Ньюкасла". Эта команда впервые за двадцать лет вернулась в Лигу чемпионов. Амбиции "сорок" гораздо более масштабны. Подопечные Эдди Хау хотят выиграть трофей, а для этого команде необходимо усилить состав. 

Кто может перейти в "Ньюкасл"? 

Владельцы клуба не стали тратить сотни миллионов евро сразу после покупки "сорок". Они предоставили Эдди Хау возможность добиться прогресса с теми игроками, которые были в распоряжении тренера. До нынешнего лета "Ньюкасл" усилил лишь несколько позиций, однако сейчас тренерский штаб команды может рассчитывать на активную трансферную кампанию. 

Виктор Цыганков
Атакует Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Одним из новичков "Ньюкасла" может стать полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков. 25-летний футболист хорошо зарекомендовал себя после переезда в Европу в начале нынешнего года. На его счету три гола и шесть результативных передач в чемпионате Испании. "Сороки" готовы предложить "Жироне" 30 млн евро за 25-летнего игрока. 

Также "Ньюкасл" интересуется лидером "Баварии" Йозуа Киммихом. Мюнхенцы не хотят продать полузащитника, но английский клуб проявит настойчивость в переговорах с немцами 

Линию атаки "Ньюкасл" хочет усилить за счет бельгийского форварда Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат "Челси". 

Напомним, украинский волейболист Александр Боровский погиб в боях с российскими оккупантами. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил об интересе клубов Бундеслиги к Андрею Ярмоленко. 

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