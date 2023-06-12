Цыганков, Киммих и Лукаку заинтересовали известный клуб из АПЛ
Украинский футболист Виктор Цыганков может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. На игрока обратил внимание местный "Ньюкасл".
"Сороки" собираются усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов, сообщает Daily Mail.
Сезон 2023/2024 станет очень важным для английского "Ньюкасла". Эта команда впервые за двадцать лет вернулась в Лигу чемпионов. Амбиции "сорок" гораздо более масштабны. Подопечные Эдди Хау хотят выиграть трофей, а для этого команде необходимо усилить состав.
Кто может перейти в "Ньюкасл"?
Владельцы клуба не стали тратить сотни миллионов евро сразу после покупки "сорок". Они предоставили Эдди Хау возможность добиться прогресса с теми игроками, которые были в распоряжении тренера. До нынешнего лета "Ньюкасл" усилил лишь несколько позиций, однако сейчас тренерский штаб команды может рассчитывать на активную трансферную кампанию.
Одним из новичков "Ньюкасла" может стать полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков. 25-летний футболист хорошо зарекомендовал себя после переезда в Европу в начале нынешнего года. На его счету три гола и шесть результативных передач в чемпионате Испании. "Сороки" готовы предложить "Жироне" 30 млн евро за 25-летнего игрока.
Также "Ньюкасл" интересуется лидером "Баварии" Йозуа Киммихом. Мюнхенцы не хотят продать полузащитника, но английский клуб проявит настойчивость в переговорах с немцами
Линию атаки "Ньюкасл" хочет усилить за счет бельгийского форварда Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат "Челси".
Напомним, украинский волейболист Александр Боровский погиб в боях с российскими оккупантами.
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