Цыганков, Киммих и Лукаку заинтересовали известный клуб из АПЛ

Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Украинский футболист Виктор Цыганков может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. На игрока обратил внимание местный "Ньюкасл".

"Сороки" собираются усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов, сообщает Daily Mail.

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Сезон 2023/2024 станет очень важным для английского "Ньюкасла". Эта команда впервые за двадцать лет вернулась в Лигу чемпионов. Амбиции "сорок" гораздо более масштабны. Подопечные Эдди Хау хотят выиграть трофей, а для этого команде необходимо усилить состав.

Кто может перейти в "Ньюкасл"?

Владельцы клуба не стали тратить сотни миллионов евро сразу после покупки "сорок". Они предоставили Эдди Хау возможность добиться прогресса с теми игроками, которые были в распоряжении тренера. До нынешнего лета "Ньюкасл" усилил лишь несколько позиций, однако сейчас тренерский штаб команды может рассчитывать на активную трансферную кампанию.

Атакует Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Одним из новичков "Ньюкасла" может стать полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков. 25-летний футболист хорошо зарекомендовал себя после переезда в Европу в начале нынешнего года. На его счету три гола и шесть результативных передач в чемпионате Испании. "Сороки" готовы предложить "Жироне" 30 млн евро за 25-летнего игрока.

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