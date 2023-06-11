Вблизи Бахмута погиб игрок высшей лиги по волейболу
Вблизи Бахмута Донецкой области продолжаются бои с российскими военнослужащими с целью окружения города. Одним из погибших стал украинский волейболист Александр Боровский.
Об этом сообщила Федерация волейбола Украины .
Ранее 25-летний Боровский играл в Высшей лиге чемпионата Украины за "Патриот-Ровно".
Погиб за страну и родных
По информации от ФВУ, уроженец Житомирской области в Вооруженных силах имел специальность старшего стрелка-оператора. Погиб Боровский в результате удара дрона.
"При выполнении боевого задания на позиции отделения в результате вражеской атаки дронами камикадзе Александр получил тяжелое ранение несовместимое с жизнью", — сообщили в Коростецкой райадминистрации.
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