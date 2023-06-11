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Вблизи Бахмута погиб игрок высшей лиги по волейболу

11 июня 2023 23:37
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Агабекян Карен
редактор
Вблизи Бахмута погиб игрок высшей лиги по волейболу
Погибший украинский волейболист Александр Боровский. Фото: ФВУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вблизи Бахмута Донецкой области продолжаются бои с российскими военнослужащими с целью окружения города. Одним из погибших стал украинский волейболист Александр Боровский.

Об этом сообщила Федерация волейбола Украины .

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Ранее 25-летний Боровский играл в Высшей лиге чемпионата Украины за "Патриот-Ровно".

Погиб за страну и родных

По информации от ФВУ, уроженец Житомирской области в Вооруженных силах имел специальность старшего стрелка-оператора. Погиб Боровский в результате удара дрона.

"При выполнении боевого задания на позиции отделения в результате вражеской атаки дронами камикадзе Александр получил тяжелое ранение несовместимое с жизнью", — сообщили в Коростецкой райадминистрации.

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