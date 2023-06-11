Вблизи Бахмута погиб игрок высшей лиги по волейболу

Погибший украинский волейболист Александр Боровский. Фото: ФВУ

Вблизи Бахмута Донецкой области продолжаются бои с российскими военнослужащими с целью окружения города. Одним из погибших стал украинский волейболист Александр Боровский.

Об этом сообщила Федерация волейбола Украины .

Читайте также:

Ранее 25-летний Боровский играл в Высшей лиге чемпионата Украины за "Патриот-Ровно".

Погиб за страну и родных

По информации от ФВУ, уроженец Житомирской области в Вооруженных силах имел специальность старшего стрелка-оператора. Погиб Боровский в результате удара дрона.

"При выполнении боевого задания на позиции отделения в результате вражеской атаки дронами камикадзе Александр получил тяжелое ранение несовместимое с жизнью", — сообщили в Коростецкой райадминистрации.

Ранее на фронте погиб брат игрока ФК "Динамо" Киев Никиты Бурды.

Напомним, как тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что сделает с медалью победителя Лиги чемпионов.

ЭрлингХолланд побил уникальные рекорды Криштиану Роналду, но не все.

Украинец Михаил Мудрик может покинуть "Челси" ради другой английской команды.

Трансфер Харри Кейна будет стоить "Реалу": английский "Тоттенхэм" назвал цену на игрока.

Лидер "Динамо" признался, почему ушел из киевского клуба.