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Кейн может не перейти в "Реал": Перес настаивает на другом игроке

9 июня 2023 11:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн может не перейти в "Реал": Перес настаивает на другом игроке
Харри Кейн забил гол. Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" столкнулся с необходимостью поиска нового центрального нападающего после ухода Карима Бензема. Вместо француза "королевский клуб" пригласит звезду мирового футбола.

Флорентино Перес и Карло Анчелотти выбрали две кандидатуры на роль центрфорварда, сообщает Relevo

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Во время летнего трансферного окна "Реал" планирует пригласить сразу несколько известных футболистов. Мадридцы потратят на усиление 400 млн евро. Джуд Беллингем стал первым новичком "королевского клуба". После завершения этой сделки "бланкос" выбирают форварда. 

Кто заменит Бензема?

Президент "Реала" Флорентино Перес и главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти не сошлись во мнении по поводу основного кандидата на роль нападающего команды. Наставник "бланкос" Карло Анчелотти хочет пригласить в "Реал" капитана сборной Англии Харри Кейна. 

Флорентино Перес уговаривает тренера подождать, чтобы через год подписать Килиана Мбаппе на правах свободного агента. Президент "Реала" уверен в том, что француз не станет продлевать контракт с "ПСЖ". 

Килиан Мбаппе
В атаке Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Между Пересом и Анчелотти идет полемика относительно перспектив клуба. Контракт тренера истекает через год. К тому же наставник "Реала" не уверен, что Мбаппе решит перебраться в Мадрид. 

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе забил 36 голов и сделал три результативные передачи во всех турнирах в составе "ПСЖ". 

Напомним, украинец Михаил Мудрик все еще может перейти в "Арсенал". 

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