"Боруссия" уже нашла замену Беллингему: Дортмунд получил новую звезду

Болельщики "Боруссии". Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Этим летом дортмундская "Боруссия" будет активным игроком на трансферном рынке. Скаутская служба немецкого клуба уже нашла новую молодую звезду для команды Эдина Терзича.

Футболистом "Боруссии" станет испанский защитник Иван Фреснеда, сообщает Bild.

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В последние годы дортмундская "Боруссия" стала регулярно делать из молодых, талантливых игроков звезд мирового футбола. Так было с Эрлингом Холандом и Джудом Беллингемом, которых "шмели" продали за очень большие деньги.

Новая звезда "Боруссии"

В ближайшее время тренерский штаб дортмундской команды получит в распоряжение нового перспективного игрока. Им станет 18-летний испанец Иван Фреснеда.

Портал Transfermarkt оценивает правого защитника в 10 млн евро, но, согласно информации журналистов, "Боруссия" заплатит за него "Вальядолиду" в два раза больше. Футболист подпишет контракт с немецким клубом до лета 2028 года.

Иван Фреснеда на стадионе "Вальядолида". Фото: instagram.com/ivaanfresneda/

Иван Фреснеда является воспитанником мадридского "Реала". Он перешел в "Вальядолид" в 2022 году, тогда же дебютировал в молодежной сборной Испании. В сезоне 2022/2023 Фреснеда провел на поле 27 матчей во всех турнирах. Его регулярно хвалили журналисты, особенно после матчей с грандами Ла Лиги.

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