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Жена Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде

7 июня 2023 10:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде
Криштиану Роналду с сыном Матео. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду устроили веселый праздник своим детям. Близнецы Ева и Матео отпраздновали день рождения. 

Звездная пара устроила детям сюрприз и порадовала их подарками, а фотографии появились в Instagram-аккаунте Роналду. 

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Лидер клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии и выигрыша серебряных медалей чемпионата сразу же занялся организацией детского праздника. Июнь традиционно является месяцем, который футболист старается провести с семьей. 

Криштиану Роналду
День рождения Матео и Евы. Фото: instagram.com/georginagio/

Сюрпризы для Евы и Матео 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес организовали семейный праздник для своих близнецов Матео и Евы, которым шестого июня исполнилось четыре года. Родители устроили торжество у себя дома в Мадриде, куда Криштиану Роналду приехал сразу же после завершения футбольного сезона в Саудовской Аравии. 

Оба ребенка получили на день рождения по отдельному торту. Сладкий стол для Матео был оформлен в футбольном стиле. Темой для дня рождения Евы стали персонажи мультфильма "Русалочка". 

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес с Евой. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина Родригес поразила поклонников выбором стиля на детское мероприятие. Молодая мама надела облегающее белое платье, которое подчеркивало достоинства ее фигуры. Образ дополнили высокие фиолетовые сапоги. 

Совсем скоро семейную пару ждет новый детский праздник. Уже 17 июня исполнится 13 лет их старшему сыну Криштиану-младшему. 

Напомним, лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.

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