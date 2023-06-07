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Фьюри получит новое предложение от Усика: когда состоится бой

7 июня 2023 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри получит новое предложение от Усика: когда состоится бой
Александр Усик на тренировке. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Боксер Александр Усик все еще рассчитывает встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри. Команда британца получит очередное предложение от украинского чемпиона. 

Поединок Усика с Фьюри может состояться в конце этого года, сообщает Boxing Scene

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В апреле 2023 года должен был состояться бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Однако команды Тайсона Фьюри и Александра Усика так и не смогли договориться об условиях контракта на поединок. И все же это противостояние может состояться. 

Тайсон Фьюри
Фьюри во время боя с Чисорой. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Новый шанс увидеть бой Усика с Фьюри 

Недавно украинский чемпион подписал контракт с промоутерской компанией Skills Challenge. Именно она и должна организовать поединок с Фьюри. Усик не хочет завершать карьеру в боксе без шанса собрать вместе все пояса. 

Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что команда Фьюри в ближайшее время получит выгодный контракт на поединок с Усиком. После этого британец уже не сможет отступить и заявить, что его что-то не устраивает. 

"Он должен либо согласиться, либо отказаться. В первом случае нас всех ждет главный боксерский бой последних лет. Очередной отказ Фьюри негативно скажется на его репутации", — объяснил Александр Красюк. 

Промоутер уверен, что британцу придется принять вызов Усика. В противном случае его не поймут болельщики, и тогда Тайсон Фьюри должен будет освободить пояс по версии WBC и уйти на пенсию. 

Александр Усик может провести сразу два боя в 2023 году. В конце лета ему придется выйти на ринг и сразиться с Даниэлем Дюбуа, претендентом на один из чемпионских поясов украинца. 

Напомним, лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.

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