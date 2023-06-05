Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Кейна: что известно

Мудрик и Пулишич прощаются с болельщиками. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Украинский футболист Михаил Мудрик может уйти из "Челси" уже через несколько недель. Он должен стать частью сделки по переезду на "Стэмфорд Бридж" Харри Кейна.

Маурисио Почеттино необходим опытный ударный форвард, сообщает Football London.

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Лондонский "Челси" готовится к серьезной "чистке" состава в летнее межсезонье. Столичный клуб покинут примерно десять футболистов. Среди них может оказаться и молодой вингер Михаил Мудрик.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино уже провел беседу с футболистом. Стороны остались довольны этим разговором. Аргентинский специалист не сомневается в том, что Мудрик сможет проявить себя в "Челси". Однако по мнению Почеттино время Михаила на "Стэмфорд Бридж" еще не настало.

Уход Мудрика из "Челси"

Наставник "синих" хочет пригласить в свою новую команду Харри Кейна, которого он тренировал в "Тоттенхэме". У "Челси" есть серьезный конкурент — мадридский "Реал" тоже сделает предложение владельцу "шпор". Однако Почеттино считает, что его контракт с Кейном позволит Харри согласиться на переезд на "Стэмфорд Бридж".

Харри Кейн на тренировке. Фото: REUTERS/Aleksandra Michalska

"Челси" собирается включить в сделку по трансферу капитана сборной Англии сразу несколько футболистов. Сделка оценивается примерно в 100 млн евро. Помимо этого "Тоттенхэм" получил в аренду сроком на год Михаилу Мудрика и Мейсона Маунта. Украинский вингер сможет вернуться в "Челси" в 2024 году. В "Тоттенхэме" он получит гарантированную игровую практику.

Напомним, футболист сборной Украины и каталонской "Жироны" Виктор Цыганков может заменить лидера дортмундской "Боруссии".