Мудрику доведеться залишити "Челсі" через Кейна: що відомо
Український футболіст Михайло Мудрик може піти з "Челсі" вже за кілька тижнів. Він має стати частиною операції з переїзду на "Стемфорд Брідж" Харрі Кейна.
Маурісіо Почеттіно необхідний досвідчений ударний форвард, повідомляє Football London.
Лондонський "Челсі" готується до серйозної "чистки" складу у літнє міжсезоння. Столичний клуб залишать приблизно десять футболістів. Серед них може виявитися і молодий вінгер Михайло Мудрик.
Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно вже провів розмову з футболістом. Сторони залишилися задоволені цією бесідою. Аргентинський фахівець не сумнівається, що Мудрик зможе проявити себе в "Челсі". Однак на думку Почеттіно час Михайла на "Стемфорд Брідж" ще не настав.
Відхід Мудрика з "Челсі"
Наставник "синіх" хоче запросити до своєї нової команди Харрі Кейна, якого він тренував у "Тоттенгемі". У "Челсі" є серйозний конкурент — мадридський "Реал" теж зробить пропозицію власнику "шпор". Проте Почеттіно вважає, що його контракт із Кейном дозволить Харрі погодитися на переїзд на "Стемфорд Брідж".
"Челсі" збирається включити до операції трансфер капітана збірної Англії одразу кілька футболістів. Угода оцінюється приблизно в 100 млн євро. Крім цього "Тоттенгем" отримає в оренду терміном на рік Михайла Мудрика та Мейсона Маунта. Український вінгер зможе повернутися до "Челсі" 2024 року. У "Тоттенгемі" він отримає гарантовану ігрову практику.
Нагадаємо, футболіст збірної України та каталонської "Жирони" Віктор Циганков може замінити лідера дортмундської "Борусії".