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Мудрику доведеться залишити "Челсі" через Кейна: що відомо

5 червня 2023 09:44
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Мудрику доведеться залишити "Челсі" через Кейна: що відомо
Мудрик та Пулішич прощаються з уболівальниками. Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український футболіст Михайло Мудрик може піти з "Челсі" вже за кілька тижнів. Він має стати частиною операції з переїзду на "Стемфорд Брідж" Харрі Кейна.

Маурісіо Почеттіно необхідний досвідчений ударний форвард, повідомляє Football London.

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Лондонський "Челсі" готується до серйозної "чистки" складу у літнє міжсезоння. Столичний клуб залишать приблизно десять футболістів. Серед них може виявитися і молодий вінгер Михайло Мудрик.

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно вже провів розмову з футболістом. Сторони залишилися задоволені цією бесідою. Аргентинський фахівець не сумнівається, що Мудрик зможе проявити себе в "Челсі". Однак на думку Почеттіно час Михайла на "Стемфорд Брідж" ще не настав.

Відхід Мудрика з "Челсі"

Наставник "синіх" хоче запросити до своєї нової команди Харрі Кейна, якого він тренував у "Тоттенгемі". У "Челсі" є серйозний конкурент — мадридський "Реал" теж зробить пропозицію власнику "шпор". Проте Почеттіно вважає, що його контракт із Кейном дозволить Харрі погодитися на переїзд на "Стемфорд Брідж".

Харрі Кейн
Харрі Кейн на тренуванні. Фото: REUTERS/Aleksandra Michalska

"Челсі" збирається включити до операції трансфер капітана збірної Англії одразу кілька футболістів. Угода оцінюється приблизно в 100 млн євро. Крім цього "Тоттенгем" отримає в оренду терміном на рік Михайла Мудрика та Мейсона Маунта. Український вінгер зможе повернутися до "Челсі" 2024 року. У "Тоттенгемі" він отримає гарантовану ігрову практику.

Нагадаємо, футболіст збірної України та каталонської "Жирони" Віктор Циганков може замінити лідера дортмундської "Борусії".

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