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Цыганков заменит Беллингема: что известно

2 июня 2023 10:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков заменит Беллингема: что известно
Виктор Цыганков после матча. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков может начать следующий сезон в немецкой Бундеслиге. В его услугах заинтересована дортмундская "Боруссия". 

Вице-чемпионы Германии летом заключат контракты с несколькими талантливыми молодыми игроками, сообщает Bild

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Удачная игра Виктора Цыганкова за "Жирону" привлекла к футболисту внимание со стороны других клубов. С момента переезда в Испанию в январе 2023-го года украинец сыграл за каталонскую команду 18 поединков, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в спортзале. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Летний трансфер 

Главным претендентом на Виктора Цыганкова считается испанская "Севилья", которая недавно завоевала путевку на групповую стадию Лиги чемпионов. Команда из Андалусии получит бюджет на укрепление состава перед стартом в главном еврокубковом турнире. 

Также в услугах Цыганкова заинтересована дортмундская "Боруссия". Летом "шмели" продадут Джуда Беллингема, за которого клубу заплатят не менее 100 млн евро. Немецкий клуб хочет компенсировать отсутствие лидера в середине поля и потратит часть вырученных средств на новых молодых игроков. Одним из них может стать Цыганков, за которого Дортмунд предложит 30 млн евро. Половину этой суммы согласно договору с "Динамо" каталонская "Жирона" переведет киевскому клубу. 

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