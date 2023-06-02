Цыганков заменит Беллингема: что известно
Украинский полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков может начать следующий сезон в немецкой Бундеслиге. В его услугах заинтересована дортмундская "Боруссия".
Вице-чемпионы Германии летом заключат контракты с несколькими талантливыми молодыми игроками, сообщает Bild.
Удачная игра Виктора Цыганкова за "Жирону" привлекла к футболисту внимание со стороны других клубов. С момента переезда в Испанию в январе 2023-го года украинец сыграл за каталонскую команду 18 поединков, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.
Летний трансфер
Главным претендентом на Виктора Цыганкова считается испанская "Севилья", которая недавно завоевала путевку на групповую стадию Лиги чемпионов. Команда из Андалусии получит бюджет на укрепление состава перед стартом в главном еврокубковом турнире.
Также в услугах Цыганкова заинтересована дортмундская "Боруссия". Летом "шмели" продадут Джуда Беллингема, за которого клубу заплатят не менее 100 млн евро. Немецкий клуб хочет компенсировать отсутствие лидера в середине поля и потратит часть вырученных средств на новых молодых игроков. Одним из них может стать Цыганков, за которого Дортмунд предложит 30 млн евро. Половину этой суммы согласно договору с "Динамо" каталонская "Жирона" переведет киевскому клубу.
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