Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Віктор Циганков після матчу. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Український півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков може розпочати наступний сезон у німецькій Бундеслізі. У його послугах зацікавлена дортмундська "Боруссія".

Віцечемпіони Німеччини влітку укладуть контракти з декількома талановитими молодими гравцями, повідомляє Bild.

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Вдала гра Віктора Циганкова за "Жирону" привернула до футболіста увагу інших клубів. З моменту переїзду до Іспанії в січні 2023 року українець зіграв за каталонську команду 18 поєдинків, в яких забив три м'ячі та зробив п'ять результативних передач.

Віктор Циганков у спортзалі. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Літній трансфер

Головним претендентом на Віктора Циганкова вважається іспанська "Севілья", яка нещодавно здобула путівку на групову стадію Ліги чемпіонів. Команда з Андалусії отримає бюджет на зміцнення складу перед стартом у головному єврокубковому турнірі.

Також у послугах Циганкова зацікавлена дортмундська "Боруссія". Влітку "джмелі" продадуть Джуда Беллінгема, за якого клубу заплатять щонайменше 100 млн євро. Німецький клуб хоче компенсувати відсутність лідера в середині поля та витратить частину виручених коштів на нових молодих гравців. Одним із них може стати Циганков, за якого Дортмунд запропонує 30 млн євро. Половину цієї суми згідно з угодою з "Динамо" каталонська "Жирона" переведе київському клубу.

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