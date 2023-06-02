Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Циганков замінить Беллінгема: що відомо arrow

Циганков замінить Беллінгема: що відомо

2 червня 2023 10:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков замінить Беллінгема: що відомо
Віктор Циганков після матчу. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков може розпочати наступний сезон у німецькій Бундеслізі. У його послугах зацікавлена дортмундська "Боруссія".

Віцечемпіони Німеччини влітку укладуть контракти з декількома талановитими молодими гравцями, повідомляє Bild.

Читайте також:

Вдала гра Віктора Циганкова за "Жирону" привернула до футболіста увагу інших клубів. З моменту переїзду до Іспанії в січні 2023 року українець зіграв за каталонську команду 18 поєдинків, в яких забив три м'ячі та зробив п'ять результативних передач.

Віктор Циганков
Віктор Циганков у спортзалі. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Літній трансфер

Головним претендентом на Віктора Циганкова вважається іспанська "Севілья", яка нещодавно здобула путівку на групову стадію Ліги чемпіонів. Команда з Андалусії отримає бюджет на зміцнення складу перед стартом у головному єврокубковому турнірі.

Також у послугах Циганкова зацікавлена дортмундська "Боруссія". Влітку "джмелі" продадуть Джуда Беллінгема, за якого клубу заплатять щонайменше 100 млн євро. Німецький клуб хоче компенсувати відсутність лідера в середині поля та витратить частину виручених коштів на нових молодих гравців. Одним із них може стати Циганков, за якого Дортмунд запропонує 30 млн євро. Половину цієї суми згідно з угодою з "Динамо" каталонська "Жирона" переведе київському клубу.

Нагадаємо, відомий тренер і президент Федерації пляжної боротьби Руслан Умаров загинув у лікарні після стрілянини.

Тенісистка Ангеліна Калініна пояснила, чому не виступає за збірну України.

Інша спортсменка Леся Цуренко повторила свій рекорд на Ролан Гаррос.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB