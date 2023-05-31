Калинина объяснила отказ выступать за сборную Украины

Ангелина Калинина отбивает мяч. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Одна из лучших теннисисток Украины Ангелина Калинина поделилась отношением к национальной команде. Спортсменка до сих пор не дебютировала в сборной Украины.

Калинина рассказал, что помешало ей представлять свою страну в составе сборной, сообщает "Большой теннис Украины".

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Ангелина Калинина до сих пор надеется на то, что однажды сможет дебютировать в сборной Украины. 26-летняя спортсменка давно бы это сделала, но ей мешают травмы. Из-за них она постоянно вынуждена сниматься с турниров. В прошлом году подобное произошло с Калининой шесть раз.

Мечты о сборной Украины

Теннисистка призналась, что не хочет подвести партнеров по команде. Она сразу признается, если чувствует, что не справится с каким-то из турниров.

"У меня нет никаких конфликтов ни с Федерацией, ни с игроками. Я отлично со всеми общаюсь. Так получается очень много лет. У меня была операция на плече. Я пропустила год. Потом сборная должна была играть, а я была 1000-й в рейтинге и поехала играть на 25-тысячнике. В прошлом году я снялась с US Open и выздоровела только в ноябре", — рассказала Ангелина Калинина.

Калинина с призом за второе место на Italian Open. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Главная помеха

Девушка отметила, что теннисистки в сборной Украины играют друг с другом уже много лет, у них идеальное взаимопонимание на корте. И Калинина не сомневается, что ее соотечественниц ждут серьезные успехи.

"У меня очень много планов и амбиций, но все зависит от здоровья. Сколько было планов на прошлый год... А в итоге я снялась с трех "Мастерсов" и с US Open. Я не поехала в Мексику и в Японию. Это мое тело, мое здоровье", — объяснила Ангелина Калинина.

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