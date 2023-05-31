Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Калинина объяснила отказ выступать за сборную Украины arrow

Калинина объяснила отказ выступать за сборную Украины

31 мая 2023 12:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Калинина объяснила отказ выступать за сборную Украины
Ангелина Калинина отбивает мяч. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Одна из лучших теннисисток Украины Ангелина Калинина поделилась отношением к национальной команде. Спортсменка до сих пор не дебютировала в сборной Украины. 

Калинина рассказал, что помешало ей представлять свою страну в составе сборной, сообщает "Большой теннис Украины". 

Читайте также:

Ангелина Калинина до сих пор надеется на то, что однажды сможет дебютировать в сборной Украины. 26-летняя спортсменка давно бы это сделала, но ей мешают травмы. Из-за них она постоянно вынуждена сниматься с турниров. В прошлом году подобное произошло с Калининой шесть раз. 

Мечты о сборной Украины 

Теннисистка призналась, что не хочет подвести партнеров по команде. Она сразу признается, если чувствует, что не справится с каким-то из турниров. 

"У меня нет никаких конфликтов ни с Федерацией, ни с игроками. Я отлично со всеми общаюсь. Так получается очень много лет. У меня была операция на плече. Я пропустила год. Потом сборная должна была играть, а я была 1000-й в рейтинге и поехала играть на 25-тысячнике. В прошлом году я снялась с US Open и выздоровела только в ноябре", — рассказала Ангелина Калинина. 

 

Ангелина Калинина
Калинина с призом за второе место на Italian Open. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Главная помеха

Девушка отметила, что теннисистки в сборной Украины играют друг с другом уже много лет, у них идеальное взаимопонимание на корте. И Калинина не сомневается, что ее соотечественниц ждут серьезные успехи. 

"У меня очень много планов и амбиций, но все зависит от здоровья. Сколько было планов на прошлый год... А в итоге я снялась с трех "Мастерсов" и с US Open. Я не поехала в Мексику и в Японию. Это мое тело, мое здоровье", — объяснила Ангелина Калинина. 

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика

Жена Александра Усика показала романтическое свидание с боксером. 

Супруга Александра Зинченко показала трогательное семейное фото. 

Аргентинец Лионель Месси не поедет в "Барселону" и выберет другой клуб. 

Форвард Карим Бензема готов покинуть "Реал" ради рекордного контракта. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас