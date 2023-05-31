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Калініна пояснила відмову виступати за збірну України

31 травня 2023 12:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Калініна пояснила відмову виступати за збірну України
Ангеліна Калініна відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одна з найкращих тенісисток України Ангеліна Калініна поділилася ставленням до національної команди. Спортсменка досі не дебютувала у збірній України.

Калініна розповів, що завадило їй представляти свою країну у складі збірної, повідомляє "Великий теніс України".

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Ангеліна Калініна досі сподівається на те, що одного разу зможе дебютувати у збірній України. 26-річна спортсменка давно це зробила б, але їй заважають травми. Через них вона постійно змушена зніматись із турнірів. Торік подібне сталося із Калініною шість разів.

Мрії про збірну України

Тенісистка зізналася, що не хоче підвести партнерів по команді. Вона одразу зізнається, якщо відчуває, що не впорається з якимсь із турнірів.

"У мене немає жодних конфліктів ні з Федерацією, ні з гравцями. Я чудово з усіма спілкуюся. Так виходить дуже багато років. У мене була операція на плечі. Я пропустила рік. Потім збірна повинна була грати, а я була 1000-ою. рейтингу і поїхала грати на 25-тисячнику. Минулого року я знялася з US Open і одужала лише у листопаді", — розповіла Ангеліна Калініна.

Ангеліна Калініна
Калініна із призом за друге місце на Italian Open. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Головна перешкода

Дівчина зазначила, що тенісистки у збірній України грають одна з одною вже багато років, мають ідеальне порозуміння на корті. І Калініна не сумнівається, що на її співвітчизниць чекають серйозні успіхи.

"У мене дуже багато планів та амбіцій, але все залежить від здоров'я. Скільки було планів на минулий рік... А в результаті я знялася з трьох "Мастерсів" та з US Open. Я не поїхала до Мексики та Японії. Це моє тіло, моє здоров'я", — пояснила Ангеліна Калініна.

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