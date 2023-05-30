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Месси не поедет в "Барселону": аргентинец выбирает новый клуб

30 мая 2023 10:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси не поедет в "Барселону": аргентинец выбирает новый клуб
Месси в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сыграет в составе "ПСЖ" еще один матч. Он попрощается с французскими болельщиками во время игры с "Клермоном" в Париже. 

Месси и его окружение уже заняты выбором нового клуба, сообщает AS

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Лионель Месси готов к новому вызову в карьере. Он не хочет продлевать контракт с "ПСЖ" даже несмотря на новое, щедрое предложение от клуба. Аргентинец покинет Францию уже через несколько недель. 

Будущее Месси 

Ветеран еще не решил, в каком клубе продолжит карьеру. У аргентинца есть предложения от нескольких клубов. "Аль-Хиляль" готов платить Месси даже больше, чем Роналду зарабатывает в "Аль-Насре". Однако семья Лионеля настороженно относится к перспективе переезда в Саудовскую Аравию. 

Месси ждут и за океаном. В услугах аргентинца заинтересованы несколько клубов из США во главе с "Интером Майами". Они не смогут платить аргентинцу больше 100 млн долларов за сезон, но Лионель сможет много зарабатывать в Америке за счет личных контрактов с частными фирмами. 

Лионель Месси
Месси борется за мяч. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

При этом Лионель Месси не рассматривает вариант с возвращением в "Барселону". Каталонцы предложили ему 25 млн евро за сезон, но пока даже не известно, сможет ли клуб заявить аргентинского футболиста. 

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика. Однако Маурисио Почеттино может сделать из украинца звезду АПЛ. 

Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова в сине-желтом костюме одержала победу в игре с россиянкой Вероникой Кудерметовой. 

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