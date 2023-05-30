Месси не поедет в "Барселону": аргентинец выбирает новый клуб

Месси в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сыграет в составе "ПСЖ" еще один матч. Он попрощается с французскими болельщиками во время игры с "Клермоном" в Париже.

Месси и его окружение уже заняты выбором нового клуба, сообщает AS.

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Будущее Месси

Ветеран еще не решил, в каком клубе продолжит карьеру. У аргентинца есть предложения от нескольких клубов. "Аль-Хиляль" готов платить Месси даже больше, чем Роналду зарабатывает в "Аль-Насре". Однако семья Лионеля настороженно относится к перспективе переезда в Саудовскую Аравию.

Месси ждут и за океаном. В услугах аргентинца заинтересованы несколько клубов из США во главе с "Интером Майами". Они не смогут платить аргентинцу больше 100 млн долларов за сезон, но Лионель сможет много зарабатывать в Америке за счет личных контрактов с частными фирмами.

Месси борется за мяч. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

При этом Лионель Месси не рассматривает вариант с возвращением в "Барселону". Каталонцы предложили ему 25 млн евро за сезон, но пока даже не известно, сможет ли клуб заявить аргентинского футболиста.

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