Словацкая теннисистка победила россиянку в символическом наряде

Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова. Фото: google.com

Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова одержала победу в игре с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Кроме того, словачка приятно удивила болельщиков нарядом на корте.

Об этом сообщает Украина спортивная.

Читайте также:

Детали победы

Отмечается, что словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова (WTA 100) выбила российскую спортсменку Веронику Кудерметову (WTA 11) со счетами 3:6, 1:6.

Кроме того, Шмидлова играла в особой одежде, на что обратили внимание болельщики — желтая майка и голубая юбка.

Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова. Фото: t.me/right_inside_ua

Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) успешно начала игру на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023 года. Она умело показала себя на корте, не дав сопернице добраться даже до брейк-поинтов.

Также мы сообщали, что Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA 250 во французском Страсбурге. В финальном поединке соревнования украинка не оставила шансов представительнице страны-агрессора Анне Блинковой.

Добавим, что Даяна Ястремская сыграет в основной сетке Ролан Гаррос-2023. В финале квалификации украинская теннисистка в трех сетах справилась с бельгийкой Грет Миннен.