Словацька тенісистка перемогла росіянку в символічному вбранні
Словацька тенісистка Анна Кароліна Шмідлова здобула перемогу у грі з росіянкою Веронікою Кудерметовою. Крім того, словачка приємно здивувала вболівальників вбранням на корті.
Про це повідомляє Україна спортивна.
Деталі перемоги
Зазначається, що словацька тенісистка Анна Кароліна Шмідлова (WTA 100) вибила російську спортсменку Вероніку Кудерметову (WTA 11) із рахунками 3:6, 1:6.
Крім того, Шмідлова грала в особливому вбранні, на що звернули увагу вболівальники — жовта майка і блакитна спідниця.
Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 192) успішно розпочала гру на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2023 року. Вона вміло показала себе на корті, не давши суперниці дістатися навіть до брейк-поінтів.
Також ми повідомляли, що Еліна Світоліна стала переможницею ґрунтового турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі. У фінальному поєдинку змагання українка не залишила шансів представниці країни-агресора Анні Блінковій.
Додамо, що Даяна Ястремська зіграє в основній сітці Ролан Гаррос-2023. У фіналі кваліфікації українська тенісистка в трьох сетах впоралась з бельгійкою Грет Міннен.