Словацька тенісистка перемогла росіянку в символічному вбранні

Словацька тенісистка Анна Кароліна Шмідлова. Фото: google.com

Словацька тенісистка Анна Кароліна Шмідлова здобула перемогу у грі з росіянкою Веронікою Кудерметовою. Крім того, словачка приємно здивувала вболівальників вбранням на корті.

Про це повідомляє Україна спортивна.

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Деталі перемоги

Зазначається, що словацька тенісистка Анна Кароліна Шмідлова (WTA 100) вибила російську спортсменку Вероніку Кудерметову (WTA 11) із рахунками 3:6, 1:6.

Крім того, Шмідлова грала в особливому вбранні, на що звернули увагу вболівальники — жовта майка і блакитна спідниця.

Словацька тенісистка Анна Кароліна Шмідлова. Фото: t.me/right_inside_ua

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 192) успішно розпочала гру на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2023 року. Вона вміло показала себе на корті, не давши суперниці дістатися навіть до брейк-поінтів.

Також ми повідомляли, що Еліна Світоліна стала переможницею ґрунтового турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі. У фінальному поєдинку змагання українка не залишила шансів представниці країни-агресора Анні Блінковій.

Додамо, що Даяна Ястремська зіграє в основній сітці Ролан Гаррос-2023. У фіналі кваліфікації українська тенісистка в трьох сетах впоралась з бельгійкою Грет Міннен.