Ястремська зіграє в основі одного з найпрестижніших турнірів світу
Даяна Ястремська зіграє в основній сітці Ролан Гаррос-2023. У фіналі кваліфікації українська тенісистка в трьох сетах впоралась з бельгійкою Грет Міннен.
Про це повідомляє Sport.ua.
Непростий поєдинок з Міннен
Даяна Ястремська подолала відбір Відкритого чемпіонату Франції й зіграє в основі турніру. У фіналі кваліфікації українка в трьох сетах переграла бельгійську тенісистку Грет Міннен.
Поєдинок тривав трохи більше двох годин.
Даяна забрала перший сет, але віддала другу партію. В заключному сеті Ястремська програвала з рахунком 0:3, але змогла переломити хід гри й здобути підсумкову перемогу.
Варто зазначити, що Ястремська вперше брала участь у відборі Ролан Гаррос. Раніше вона тричі проходила в основу завдяки рейтингу.
Ролан Гаррос. Фінал кваліфікації
Даяна Ястремська (Україна) — Грет Міннен (Бельгія) — 6:2, 2:6, 6:4
Це була третя зустріч тенісисток. Наразі в активі українки дві перемоги.
В основній сітці Відкритого чемпіонату Франції зіграють також Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль.
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