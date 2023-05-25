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Ястремська зіграє в основі одного з найпрестижніших турнірів світу

25 травня 2023 20:11
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ястремська зіграє в основі одного з найпрестижніших турнірів світу
Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: Instagram/dayana_yastremskay
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Даяна Ястремська зіграє в основній сітці Ролан Гаррос-2023. У фіналі кваліфікації українська тенісистка в трьох сетах впоралась з бельгійкою Грет Міннен. 

Про це повідомляє Sport.ua. 

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Непростий поєдинок з Міннен 

Даяна Ястремська подолала відбір Відкритого чемпіонату Франції й зіграє в основі турніру. У фіналі кваліфікації українка в трьох сетах переграла бельгійську тенісистку Грет Міннен.

Ястремская
Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Поєдинок тривав трохи більше двох годин. 

Даяна забрала перший сет, але віддала другу партію. В заключному сеті Ястремська програвала з рахунком 0:3, але змогла переломити хід гри й здобути підсумкову перемогу. 

Варто зазначити, що Ястремська вперше брала участь у відборі Ролан Гаррос. Раніше вона тричі проходила в основу завдяки рейтингу. 

Ролан Гаррос. Фінал кваліфікації

Даяна Ястремська (Україна) — Грет Міннен (Бельгія) — 6:2, 2:6, 6:4

Це була третя зустріч тенісисток. Наразі в активі українки дві перемоги. 

В основній сітці Відкритого чемпіонату Франції зіграють також Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль.

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