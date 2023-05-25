Ястремська зіграє в основі одного з найпрестижніших турнірів світу

Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Даяна Ястремська зіграє в основній сітці Ролан Гаррос-2023. У фіналі кваліфікації українська тенісистка в трьох сетах впоралась з бельгійкою Грет Міннен.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Даяна Ястремська подолала відбір Відкритого чемпіонату Франції й зіграє в основі турніру. У фіналі кваліфікації українка в трьох сетах переграла бельгійську тенісистку Грет Міннен.

Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Поєдинок тривав трохи більше двох годин.

Даяна забрала перший сет, але віддала другу партію. В заключному сеті Ястремська програвала з рахунком 0:3, але змогла переломити хід гри й здобути підсумкову перемогу.

Варто зазначити, що Ястремська вперше брала участь у відборі Ролан Гаррос. Раніше вона тричі проходила в основу завдяки рейтингу.

Ролан Гаррос. Фінал кваліфікації

Даяна Ястремська (Україна) — Грет Міннен (Бельгія) — 6:2, 2:6, 6:4

Це була третя зустріч тенісисток. Наразі в активі українки дві перемоги.

В основній сітці Відкритого чемпіонату Франції зіграють також Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль.

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