Цыганков должен остаться в "Жироне": мнение эксперта

Виктор Цыганков перед матчем. Скриншот YouTube

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал сразу несколько клубов. Украинец удачно выступает за "Жирону" в испанской Ла Лиге.

Виктор Леоненко считает, что молодому хавбеку надо остаться в Каталонии, сообщает "Украинский футбол".

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С момента перехода Виктора Цыганкова из киевского "Динамо" в испанскую "Жирону" еще не прошло даже полгода. Однако украинский футболист уже стал одним из лидеров каталонской команды.

Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Скриншот YouTube

Совет Леоненко

Цыганков провел за "Жирону" 17 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач. В прессе появляется информация об интересе к игроку "Севильи" и ряда зарубежных клубов. Однако бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко считает, что молодому игроку не нужно спешить.

"Цыганков легко прошел адаптацию в испанском чемпионате, и я очень рад за него, поскольку это первый шаг к переходу в команду лучше. Но для меня гораздо важнее, чтобы он демонстрировал такую же результативность и помогал команде, как сейчас. Я не уверен, что ему нужно куда-то переходить в данный момент.

"Жирона" сейчас на седьмом месте в Испании, это нормальная команда, играющая в хороший футбол и Цыганков там проявляет себя с лучшей стороны. Это только первый год в европейском чемпионате для Виктора, я не считаю, что сейчас пора что-то менять. Может, через год", — объяснил Виктор Леоненко.

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