Цыганков тянет "Жирону" в еврокубки: еще один удачный матч

Виктор Цыганков в аэропорту Виго. Фото: instagram.com/gironafc/

В матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Жирона" отправилась в гости к "Сельте". Виктор Цыганков снова отметился полезным действием в атаке.

Каталонская команда с трудом избежала поражения на выезде, сообщает портал Новини.LIVE.

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Подопечным Мичела нельзя было терять очки, поскольку команда претендует на место в зоне еврокубков по итогам нынешнего сезона. Однако поединок оказался тяжелым для "Жироны". Виктор Цыганков и Кристиан Стуани спасли каталонскую команду от неприятностей.

Виктор Цыганков перед матчем с "Сельтой"

Хороший матч Цыганкова

Украинский полузащитник снова вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Первыми забили хозяева поля. Карлес Перес вывел "Сельту" вперед еще в первом тайме.

Однако вскоре после перерыва игрок "Сельты" Хави Галан сбил в своей штрафной активного Виктора Цыганкова. Вильяр справился с ударом Стуани с пенальти, но рефери попросил заново исполнить одиннадцатиметровый из-за того, что игроки "Сельты" до свистка вбежали в свою штрафную. Со второй попытки Криатиан справился.

Оценки за матч "Сельта" — "Жирона". Скриншот WhoScored

Цыганков получил оценку 7,2 за эту встречу. Это второй самый высокий балл в каталонской команде.

"Жирона" заработала важное очко. Команда остается на восьмом месте в турнирной таблице и продолжает преследовать "Атлетик". У команды из Бильбао на один матч больше и есть игра в запасе.

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