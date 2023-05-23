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Место в основе и Лига чемпионов: Цыганковым заинтересовались еще и в Италии

23 мая 2023 20:23
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Цыганковым заинтересовался известный итальянский клуб
Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанской "Жироне" будет сложно сохранить в составе украинского полузащитника Виктора Цыганкова. На молодого футболиста обратили внимание клубы из ведущих европейских чемпионатов. 

Карьера Цыганкова в каталонском клубе может оказаться короткой, сообщает Marca

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Виктор Цыганков стал футболистом "Жироны" в январе 2023-го года. Трансфер обошелся каталонцам всего в пять миллионов евро. Новичок быстро оправдал ожидания тренерского штаба. В 16-ти поединках украинец забил три гола и сделал шесть результативных передач. В клубе довольны адаптацией и прогрессом игрока. 

Интерес со стороны других клубов 

Первой на украинского полузащитника обратила внимание испанская "Севилья". Летом "нервионцы" хотят обновить и усилить состав. Команда получит значительные средства на покупки новых футболистов, если выиграет Лигу Европы. 

Интерес к Цыганкову проявляют и представители английской Премьер-лиги. Речь идет о середняках местного чемпионата, самым активным из которых остается "Вулверхэмптон". Потенциальные кандидаты на покупку футболиста не выступают в еврокубках, но могут увеличить его зарплату. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в самолете. Фото: instagram.com/gironafc/

"Наполи" на горизонте 

Появилась информация о заинтересованности "партенопейцев" в приобретении украинского игрока. Представители неаполитанского клуба собрались посетить матч "Жироны" против "Бетиса", который состоится 28 мая. Скауты "Наполи" хотят понаблюдать за игрой Цыганкова с трибуны стадиона. 

Руководство неаполитанского клуба ищет талантливых игроков, за которых не придется много платить. Трансфер Цыганкова может обойтись "Наполи" в 25 млн евро. Половину этой суммы "Жирона" по договору с "Динамо" передаст киевскому клубу. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. Жан-Клод Ван Дамм тоже считает украинца победителем поединка за звание чемпиона мира по боксу. 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса". 

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