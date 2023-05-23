Циганковим зацікавився відомий італійський клуб

Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Іспанській "Жироні" буде складно зберегти у складі українського півзахисника Віктора Циганкова. На молодого футболіста звернули увагу клуби із провідних європейських чемпіонатів.

Кар'єра Циганкова в каталонському клубі може виявитися короткою, повідомляє Marca.

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Віктор Циганков став футболістом "Жирони" у січні 2023-го року. Трансфер обійшовся каталонцям лише п'ять мільйонів євро. Новачок швидко виправдав очікування тренерського штабу. У 16 поєдинках українець забив три голи та зробив шість результативних передач. У клубі задоволені адаптацією та прогресом гравця.

Інтерес з боку інших клубів

Першою на українського півзахисника звернула увагу іспанська "Севілья". Влітку "нервіонці" хочуть оновити та посилити склад. Команда отримає значні кошти на покупку нових футболістів, якщо виграє Лігу Європи.

Інтерес до Циганкова виявляють і представники англійської Прем'єр-ліги. Йдеться про середняків місцевого чемпіонату, найактивнішим із яких залишається "Вулвергемптон". Потенційні кандидати на покупку футболіста не виступають у єврокубках, але можуть збільшити його зарплатню.

Віктор Циганков у літаку. Фото: instagram.com/gironafc/

"Наполі" на горизонті

З'явилася інформація про зацікавленість "партенопейців" у придбанні українського гравця. Представники неаполітанського клубу зібралися відвідати матч "Жирони" проти "Бетісу", який відбудеться 28 травня. Скаути "Наполі" хочуть спостерігати за грою Циганкова з трибуни стадіону.

Керівництво неаполітанського клубу шукає талановитих гравців, за яких не доведеться багато платити. Трансфер Циганкова може обійтися "Наполі" 25 млн євро. Половину цієї суми "Жирона" за договором із "Динамо" передасть київському клубу.

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