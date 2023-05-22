Майк Тайсон поддержал Ломаченко после боя с Хейни

Василий Ломаченко после боя с Девином Хейни. Скриншот YouTube

Легендарный боксер Майк Тайсон поделился мнением о бое Василия Ломаченко против Девина Хейни. Победу в поединке единогласно присудили американскому спортсмену.

Тайсон считает, что Ломаченко сделал многое для успеха в этом противостоянии, сообщает Boxing News 24.

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Доводы в пользу украинца

Судьи посчитали, что Хейни уверенно выиграл бой. Большинство экспертов придерживаются другого мнения. На их стороне и звезды спорта, включая Майка Тайсона.

"Это был сложный поединок для судейства. Весы склонялись то в одну, то во вторую сторону. Боксеры предпочли атаковать, а не защищаться. Каждый из них пропустил много ударов.

Ломаченко снова отдал первые несколько раундов сопернику, но после этого нашел свой ритм и устроил Хейни хорошую взбучку. Многие думали, что возраст сыграет против Василия. Но он все еще феноменален и доказал это. Считаю, что он должен был выиграть этот бой. Ломаченко сделал все для победы", — рассказал Майк Тайсон.

Майк Тайсон в зале. Фото: instagram.com/miketyson/

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

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