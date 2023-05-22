Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Майк Тайсон поддержал Ломаченко после боя с Хейни arrow

Майк Тайсон поддержал Ломаченко после боя с Хейни

22 мая 2023 18:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Майк Тайсон поддержал Ломаченко после боя с Хейни
Василий Ломаченко после боя с Девином Хейни. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Легендарный боксер Майк Тайсон поделился мнением о бое Василия Ломаченко против Девина Хейни. Победу в поединке единогласно присудили американскому спортсмену. 

Тайсон считает, что Ломаченко сделал многое для успеха в этом противостоянии, сообщает Boxing News 24

Читайте также:

Украинский боксер не очень уверенно начал поединок против американского соперника. В середине боя противники по очереди провели ряд неплохих раундов, а концовка встречи оказалась за Ломаченко. 

Доводы в пользу украинца 

Судьи посчитали, что Хейни уверенно выиграл бой. Большинство экспертов придерживаются другого мнения. На их стороне и звезды спорта, включая Майка Тайсона. 

"Это был сложный поединок для судейства. Весы склонялись то в одну, то во вторую сторону. Боксеры предпочли атаковать, а не защищаться. Каждый из них пропустил много ударов. 

Ломаченко снова отдал первые несколько раундов сопернику, но после этого нашел свой ритм и устроил Хейни хорошую взбучку. Многие думали, что возраст сыграет против Василия. Но он все еще феноменален и доказал это. Считаю, что он должен был выиграть этот бой. Ломаченко сделал все для победы", — рассказал Майк Тайсон. 

Майк Тайсон
Майк Тайсон в зале. Фото: instagram.com/miketyson/

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

В лагере Хейни прокомментировали информацию о реванше с Ломаченко. 

Через сутки после боя в Лас-Вегасе Василий Ломаченко получил вызов от звезды бокса. 

Французский "ПСЖ" пригласит звезду на пост главного тренера команды. 

В "Баварии" решили судьбу тренера Томаса Тухеля. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас