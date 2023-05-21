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Мбаппе будет доволен: "ПСЖ" нашел нового тренера

21 мая 2023 09:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе будет доволен: "ПСЖ" нашел нового тренера
Мбаппе спорит с Маркетти. Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью стал основным кандидатом на пост наставника "ПСЖ". Владельцы французского клуба хотят заключить соглашение с португальцем уже на следующей неделе.

Руководство "Ромы" пытается сохранить наставника у себя, сообщает La Repubblica.

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Кристоф Галтье будет уволен с поста главного тренера "ПСЖ" в конце текущего сезона. Под его руководством команда часто проигрывает. Она вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Франции на стадии 1/8, а в национальном первенстве с трудом удерживает первое место в турнирной таблице. 

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью празднует победу "Ромы". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Спаситель для "ПСЖ" 

Руководство французского клуба мечтало пригласить на тренерский пост Дидье Дешама или Зинедина Зидана, но оба они отклонили предложение "ПСЖ". Третьим кандидатом в списке клуба был Жозе Моуринью. Португалец дал согласие на переход, переговоры сторон продвигаются достаточно интенсивно. 

Главной преградой на пути 60-летнего тренера в "ПСЖ" является руководство "Ромы". Итальянцы избегают представителей французского клуба, и это раздражает 60-летнего Моуринью. Он уже сообщил римлянам, что может уйти из клуба. 

Португалец возглавил "Рому" летом 2021-го года. Ему удалось привести команду к победе в Кубке Конференций-2022, а также вывести ее в финал Лиги Европы-2023. 

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга. 

После боя с Девином Хейни украинец Василий Ломаченко заявил, что ожидал большего от соперника. 

Американец Девин Хейни назвал Василия Ломаченко самым опасным боксером, с которым ему доводилось встречаться на ринге. 

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