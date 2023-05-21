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Мбаппе буде задоволений: "ПСЖ" знайшов нового тренера

21 травня 2023 09:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе буде задоволений: "ПСЖ" знайшов нового тренера
Мбаппе сперечається з Маркетті. Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью став основним кандидатом на посаду наставника "ПСЖ". Власники французького клубу хочуть укласти угоду з португальцем вже наступного тижня.

Керівництво "Роми" намагається зберегти наставника у себе, повідомляє La Repubblica.

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Крістофа Галтьє буде звільнено з посади головного тренера "ПСЖ" наприкінці поточного сезону. Під його керівництвом команда часто програє. Вона вилетіла з Ліги чемпіонів та Кубка Франції на стадії 1/8, а в національній першості насилу утримує перше місце у турнірній таблиці.

Жозе Моуріньйо
Жозе Моурінью святкує перемогу "Роми". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Рятівник для "ПСЖ"

Керівництво французького клубу мріяло запросити на тренерську посаду Дідьє Дешама або Зінедіна Зідана, але обидва вони відхилили пропозицію "ПСЖ". Третім кандидатом у списку клубу був Жозе Моурінью. Португалець дав згоду на перехід, переговори сторін просуваються досить інтенсивно.

Головною перепоною на шляху 60-річного тренера до "ПСЖ" є керівництво "Роми". Італійці уникають представників французького клубу, і це дратує 60-річного Моурінью. Він уже повідомив римлян, що може піти з клубу.

Португалець очолив "Рому" влітку 2021 року. Йому вдалося привести команду до перемоги у Кубку Конференцій-2022, а також вивести її у фінал Ліги Європи-2023.

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.

Після бою з Девіном Хейні українець Василь Ломаченко заявив, що чекав більшого від суперника.

Американець Девін Хейні назвав Василя Ломаченка найнебезпечнішим боксером, з яким йому доводилося зустрічатися на рингу.

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